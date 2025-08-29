Politika

POTVRĐENO: Vučić i Putin će se sastati u Kini

D.K.

29. 08. 2025. u 16:29

PREDSEDNIK Ruske Federacije Vladimir Putin tokom posete Kini sastaće se sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, saopštio je novinarima pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Foto Presedništvo Srbije

Putin će od 31. avgusta do 3. septembra boraviti u Kini, a prisustvovaće i u svečanostima povodom 80-godišnjice završetka Drugog svetskog rata, kao i u više bilateralnih susreta.

(Informer)

