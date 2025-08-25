MINISTRI U VLADI I POSLANICI SNS SA GRAĐANIMA: Ispred Skupštine i studenti koji žele da uče

MINISTRI u Vladi Srbije i poslanici Srpske napredne stranke(SNS) okupili su se večeras, sedmi dan za redom, ispred Narodne skupštine, kako bi razgovarali sa pristalicama SNS i građanima.

Foto Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Među prisutnima su potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministri Marko Đurić, Zlatibor Lončar, Aleksandra Sofronijević, Nenad Vujić, Nemanja Starović, Sara Pavkov, Dejan Vuk Stanković, Milica Đurđević Stamenkovski, Zoran Gajić.

Tu su i funkcioneri SNS Petar Petković, Milenko Jovanov, Mihailo Jovanović, Milovan Drecun, Dejan Tomašević, Radoslav Milojičić, Darija Kisić, Nada Macura, Aleksandar Antić i Zoran Anđelković iz Socijalističke partije Srbije i drugi.

Ispred Doma Narodne skupštine okupili su se i studenti koji žele da uče iz Pionirskog parka.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori