Politika

MINISTRI U VLADI I POSLANICI SNS SA GRAĐANIMA: Ispred Skupštine i studenti koji žele da uče

В. Н.

25. 08. 2025. u 21:24

MINISTRI u Vladi Srbije i poslanici Srpske napredne stranke(SNS) okupili su se večeras, sedmi dan za redom, ispred Narodne skupštine, kako bi razgovarali sa pristalicama SNS i građanima.

МИНИСТРИ У ВЛАДИ И ПОСЛАНИЦИ СНС СА ГРАЂАНИМА: Испред Скупштине и студенти који желе да уче

Foto Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Među prisutnima su potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministri Marko Đurić, Zlatibor Lončar, Aleksandra Sofronijević, Nenad Vujić, Nemanja Starović, Sara Pavkov, Dejan Vuk Stanković, Milica Đurđević Stamenkovski, Zoran Gajić.

Foto: Фото Танјуг/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

POGLEDAJ GALERIJU

Tu su i funkcioneri SNS Petar Petković, Milenko Jovanov, Mihailo Jovanović, Milovan Drecun, Dejan Tomašević, Radoslav Milojičić, Darija Kisić, Nada Macura, Aleksandar Antić i Zoran Anđelković iz Socijalističke partije Srbije i drugi.

Ispred Doma Narodne skupštine okupili su se i studenti koji žele da uče iz Pionirskog parka.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRAMNA ODLUKA SKUPŠTINE OPŠTINE SEVERNA MITROVICA: Preimenovano čak 87 ulica bez konsultacije sa Srbima
Politika

0 8

SRAMNA ODLUKA SKUPŠTINE OPŠTINE SEVERNA MITROVICA: Preimenovano čak 87 ulica bez konsultacije sa Srbima

SKUPŠTINA opštine Severna Mitrovica danas je na sednici donela odluku o preimenovanju čak 87 ulica u toj opštini. Član predsedništva Srpske liste Milan Radojević ukazao je da je ta odluka doneta bez konsultacija sa srpskom zajednicom poručivši da će posle lokalnih izbora građani jasno staviti do znanja šta misle o odlukama koje su donošene isključivo i na štetu srpskog naroda.

25. 08. 2025. u 20:48

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu