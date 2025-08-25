Politika

"NARODE, VREME JE!" Leci sa pozivom na otpor u severnom delu Kosovske Mitrovice

Марија Стевановић
Marija Stevanović

25. 08. 2025. u 11:17

U ZGRADAMA u severnom delu Kosovske Mitrovice nepoznata lica ostavila su letke sa natpisom „Otpor" i porukom građanima da na svojim objektima istaknu srpsku zastavu, jer je to „zastava slobode, ponosa i identiteta".

НАРОДЕ, ВРЕМЕ ЈЕ! Леци са позивом на отпор у северном делу Косовске Митровице

Foto D. Milovanović

Leci su ostavljani ispred vrata stambenih objekata dan pošto su lokalne vlasti prefarbale murale patrijarhu Pavlu, Amfilohiju Radoviću, borcima sa Košara u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Sa jedne strane letka velikim slovima, ćirilicom piše „Otpor", a sa druge poruka i poziv: „Narode, vreme je!".

„Zastava naše slobode, našeg ponosa, našeg identiteta! Na prozorima i na kućama, neka svako okači zastavu na svojoj kući. Dajmo glas, da se čuje, da se vidi, da ne smemo prestati. Zato, braćo i sestre, neka svako da svoj glas za sve nas. Srbija u srcu, zastava na vetru!", piše na letku, preneo je RTS.

Nije poznato ko stoji iza njihovog deljenja.

