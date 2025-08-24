POPUSTI NA RAČUNIMA ZA ELEKTRIČNU ENEGIJU: Vučić saopštio važnu meru za penzionera

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar najavio je meru koja obuhvata popuste na računima za električnu energiju.

- Popusti na računima za električnu energiju. Ovo je mera kojom sam najmanje zadovoljan, iako će značiti i našim penzionerima. Nadam se da to EPS čini jačim, što teško daju bolje i snažnije mere, ali značiće siromašnijima. Videćemo koja je to visina penzije, boriću se da to bude do najmanje 28.000 dinara, iako su mi rekli da će to da nanese EPS-u značajnije gubitke. Dakle, svi penzioneri koji imaju do najniže i najnižu, sad se postavlja pitanje do kog nivoa, biće od 25.000 do 28.000 dinara dobar broj penzionera. To je mali deo penzionera, ali želim da obuhvatimo barem 30 odsto penzionera, onih koji imau najmanje penzije. Želim da to bude najmanje 400 hiljada penzionera koji mogu da imaju ovu vrstu pogodnosti. Reč je ovde da imamo popuste koji su do sada korišćeni, dakle domaćinstva koja imaju status energetski ugroženog kupca, to su primaoci socijalne pomoći, dodatka za negu drugog lica i sl, oni već ostvaruju popust. Nema prelaska i dodatnog naplaćivanja za prelazak u crvenu tarifu. Dakle mi idemo na pet plus pet odsto popusta na redovno plaćanje računa, do 28. u mesecu, što znači da će oni sa najnižim prihodima, posebno ona koja se zimi greju na struju imati znatno niže račune. Uveli smo ovde neke nove kategorije, uvećemo veći broj penzionera. Za njih granica za ulazak u crvenu zonu ostaje nepromenjena - naglasio je Vučić.

- Nastavićemo dalje da radimo, mi želimo da ovo koristi oko 320, 330 hiljada ljudi - dodao je on.