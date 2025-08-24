PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić predstavlja novi paket ekonomskih mera za značajno poboljšanje životnog standarda svih građana Srbije.

Foto: Novosti

Kaže da je danima rađeno da bi se predstravio deo mera, a drugi deo će biti sredinom septembra.

- Neko će reći da je ovo zakasnelo ali sam siguran u ispravnost mera i da pokazujemo koliko nam je stalo do građana Srbije - rekao je predsednik.

Kaže da Srbija prvi put u svojoj istoriji ima stabilan kurs gotovo 13 godina i veoma nisku stopu javnog duga.

- Svi ti brojevi stoje dobro. Napravili smo grešku zbog brojnih problema, nisam dovoljno pažnje posvetio stvarima koje su se otrgle kontroli - rekao je on.

Najavio je izuzetno važan zakon u septembru.

Kaže da će za 20,30 dana otvoriti prugu do Subotice.

Kaže da će sada rast penzija ići brže.

- Donosimo sveobuhvatne mere. Donećeno zakon o isticanju cena, zaštiti potrošača, gde će svi moći da prate svako kretanje cene i do kraja godine zakon o sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi, gde najviše pomažemo našim proizvođačima - rekao je on.

1. SMANjENjE MARŽI

- Sada pokušavamo da napravimo značajno ograničenje marži koje će doprineti velikom smanjenju cena. Reč je o 3000 proizvoda. Reč je od 23 grupe proozvoda. Odnose se na oine sa prometom od preko 4,5 milijarde, ukupno 24 kompanije - naveo je Vučić.

Kaže da u Srbiji na minimalnu potrošačku korpu ide 47,8% ide na hranu i bezalkoholna pića, te ljudima ostaje malo novca za druge proizvode. 40,6% u prosečnoj potrošačkoj korpi.

Foto: Novosti

- Obuhvatili smo 3000 proizvoda iz 23 grupe. Reč je o kućnoj hemiji, pasta, šampona, sapuna; deterdženti za pranje svega; onda imate papirnu galanteriju - ubruse, folije, pelene za bebe, odrasle. Imate mahunarke, pirinač kao posebnu grupu, bezalkoholna pića, kafa i čaj; slane konditorske proizvode; povrće i voće; zamrznute proizvode; sirće kao posebnu kategoriju; testeninu; smrznutu ribu; griz; brašno sve vrste; mlečne i kiselomlečne prozvode i jaja sva; pasulj; slatke konditore; sve vrste ulja; hleb i peciva; sve vrste mesa i prerađevina; prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...); začinska grupa; šećer i med; hranu za bebe i decu; posebnu grupu maramice. Sve 23 grupe obuhvaćene su našim maržama. One će biti maksimalno 20%, a sada se kreću u najvećim lancima sa najvećim prometom na 45,2% trgovačke marže. 4 najveća lanca u našoj zemlji, generišu 51% ukupne trgovine na malo u našoj zemlji što se tiče ovih proizvoda.

Delez, Lidl, Univereksport, Aman, Lidl, Gomex Zrenjanin, Bebetrejd, Beltord Beograda, Rosprodukt Beograd, Vero prodavnice - to je samo deo lanaca koji će morati da spuštaju cene proizvoda.

- Dakle čak i oni koji imaju ispod proseka marže moraće da smanje, za proizvode koji su im iznad 20%. Zatim Europromet Vranje, Tekijanka, Metalac proleter, Luki komerc, koji je na 20 odsto, pa će morati da koriguju. Šumadija market, Keš end Keri kula, Vum Šabac. To su kompanije na koje se ove mere odnose. Zašto nismo dirali svaki STR, mali market u našim selima? Zato što bismo ih razorili, oni ne mogu da izdrže konukrenciju sa velikima, i želimo da ih ostavimo da rade - naglasio je predsednik Vučić.

Mere na realnom primeru

- Ovo će se osetiti bukvalno svuda, u svim trgovinama. Neki će morati da spuste sa 45,19% na 20.

Marže će biti 20 odsto maksimalne, ponovio je on, i naglasio je da će to biti ogromne uštede za građane.

- Efekat u ukupnom smanjenju cena će biti veći od 15 odsto. Mi ne radimo samo ovaj deo. Ja ću sada pokušati da objasnim na primeru hleba. Mi hoćemo posebno da zaštitimo domaće proizvođače i dobavljače. Oni imaju tzv. "on rabat". Naš proizvođač ima pekaru, i napravio je hleb. I on kaže cena je 100 dinara, na primer. On odmah ima on rabat od 20 dinara koji trgovac ne plaća. Onda je cena 80 dinara, koju dobavljač dobije. A na to trgovac doda svoju maržu od 40 odsto. To vam je onda 112 dinara! Već je ta cena 112, na to još 20 odsto, to je 134,4 dinara. To je cena koju vi morate da platite na kraju - rekao je Vučić.

- Dobavljaču oduzimaju na of rabate između 25 i 60%, a šta je to - primarno pozicioniranje, da li je predmet u visini očiju, ako je ispod, onda ide sekundarno pozicioniranje. Svaka brošura o akcijama ide na račun proizvođača i dobavljača. I kada mu uzmete još 30%, ostaje mu 56 dinara! Dakle razlika ovaj dobija 56, a ovaj 135 dinara!

Na primeru rezanog hleba on je nastavio da objašnjava, šta će se merama postići.

- Veleprodajna cena je 83,69 dinara, netofaktorna cena 66,95 dinara. To je taj on rabat. Na to trgovačka marža, stvarna trgovačka marža, cenu diže na 95,07 dinara. To je cena bez PDV. Kada dodate 10 odsto, to je za hleb PDV, nije 20%, cena je onda 104,58 dinara. To vam je stvarna cena koju mi plaćamo! Zapamtili ste ovih 66,95 dinara koje dobije proizvođač hleba. Ali nije ni to stvarna cena, pošto mu za of rabat uzmu 30 odsto za rezani hleb - za pozicioniranje, plati nam brošure, akcije, marketinške usluge... I on stvarno dobija 46,87 dinara. Toliko dobije proizvođač, a mi plaćamo 104,58 dinara koju platimo za rezani hleb. Pogledajte tu razliku, koliko trgovci zarađuju sa ovim velikim maržama i rabatima.

Foto: Novosti

Tri cilja smanjenja marži

Vučić ističe da je cilj da se poveća kupovna moć svakog građanina, a zatim i da se spusti inflatorni pritisak.

- Nama je inflacija bila 4,9 odsto. Od toga je samo hrana i bezalkoholna pića oko 50 odsto. Zbog toga što su neki hteli da zarađuju previše. A nema razloga za time, samo da zarade što više, a baš ih briga za građane Srbije. Pri tome su srpske kompanije bile mnogo odgovornije, a strane nam kožu sa leđa odraše. Neki su ušli na naše tržište sa 18%, pa dogurali do 32! I treći cilj je, zato donosimo zakon o sprečavanju nepoštene trgovačke prakse pre kraja godine, to postoji u zemljama EU, ali odmah idemo na maksimalno smanjenje of rabata na 10 odsto. To je mera u koju idemo kroz uredbu. Nema više da ide do 60 odsto. Time štitimo naše proizvođače i dobavljače. To je za nas od suštinskog značaja - naglasio je on.

Kaže da veletrgovci moraju kumulativno da budu 20%, isto kao i u maloprodaji.

-To je 44 kompanije u veletrgovini.

Predsednik je rekao da je veoma važno da tu ne može da bude gotovo nikakvih prevara.

- Tu nam je sve obezbeđeno kroz uredbu i direktnu kontrolu, kao i tržišne i finansijske inspekcije. Kazne će biti veoma stroge, i postaraćemo se da trgovci to veoma dobro razumeju. I njima će odgovarati, ljudi će kupovati više novca, jer znaju da ne plaćaju nešto što je preskupo. To je veoma važno. Siguran sam da će ljudi biti izuzetno zadovoljno. Svaki od ovih proizvoda biće značajno jeftiniji, niko više neće moći da se igra, neki su ranije pravili viceve sa parizerom ranije. Više toga nema, sada je svaki proizvod marža 20 odsto, a of rabat 10 odsto. Ni na čemu ne možeš da prevariš. Ne možeš više da prevariš državu. Pokušali smo na lep način, da vam pokažemo kako je važno da se misli o građanima, niste to pokazali svi, neki trgovci jesu, domaći, već ste koristili naše gostoprimstvo za sticanje ogromnih profita i baš ih je bilo briga za građane Srbije kako žive i kako mogu da prežive - kazao je Vučić.

Ovo je velika stvar za svaku našu kuću, rekao je on.

- Slušali smo primedbe ljudi iz potrošačkih udruženja oko cena električne energije, tu postoji problem sa nekim direktivama EU, i videćemo šta možemo da uradimo po tom pitanju. Ali to je mala stvar u odnosu na sve ovo - naglasio je predsednik.

2. SMANjENjE KAMATNIH STOPA

Predsednik je potom počeo da govori o kamatnim stopama.

- Hteli smo da podstaknemo dodatnu potrošnju, i da pomognemo ljudima srednje klase. Stopa siromaštva je najmanja od kada postoji srpska država, ali i dalje ima siromašnih ljudi. Taj broj se i dalje svake godine smanjuje. Ovo se odnosi najvećim delom na srednji stalež, ljude koji imaju medijalnu platu. Prosečna plata u Srbiji je 107.500 dinara, tako je bilo u maju. Medijalna plata je 83.525 dinara. Medijalna plata znači da nam 50 odsto građana prima manje od toga. Što znači da ima veliki broj građana koji ima velike plate, preko 150, 200 ili 300 hiljada, koji dižu prosečnu platu. Imate značajno raslojavanje, i zato hoćemo da pomognemo srednjem sloju i onima koji su siromašniji. Donosimo mere kakve do sada nisu viđene. Ovo su najniže kamatne stope u istoriji Srbije koje statistika pokazuje - istakao je Vučić.

Prema uredbi, kamatne stope se odnose na one koji su zaposleni i imaju primanja do 90.000 dinara.

- Promenili smo tu odluku. Za zaposlene do 100.000 dinara, njih je 64,3% u državi. I za penzionere povećavamo do 100.000. To je 92% odsto penzionera. Moji roditelji imaju veće penzije, na njih se ovo neće odnositi. Ostali smo dužni penzionerima. Daćemo sve od sebe da se odnosi na sve penzinere. Pregovaramo. Tu se radi o gotovinskim, potrošačkim i stambenim kreditima.

- Gotovinske kredite sa ovakvom platom možete da uzmete do milion dinara, gotovo 9 hiljada evra - do juče je od 10,85 do 11,85 bila kamatna stopa na dinarske kredite. Mi sada kažemo da ne sme da pređe 7,5 odsto! Dakle spuštamo za više od 3 indeksna poena. U Poštanskoj štedionici će biti 5,99 odsto. Nikada u istoriji nismo imali - najjeftinije pozajmljen novac - rekao je Vučić i objasnio koliko to može značiti i zaposlenima i penzionerima.

Dalje analizirajući računicu, koja će drastično oboriti rate za kredite Vučić navodi:

- Na gotovinskom kreditu od 9000 evra samo ste uštedeli 3405 dinara svakog meseca, 30 evra mesečno manje. 2130 evra manje ukupno, ako uzmete po onome što im je maksimalno dozvoljeno. A možete uštedeti i 4000 evra, bankeće biti konkurentne i smanjivaće dalje. Ja stvarno mislim da su ovo neverovatni uslovi koje nudimo građanima Srbije.

- Za stambene kredite ima dodatnih povoljnosti. Uzmete stambeni kredit, 90.000 na 30 godina. Iznos kredita, nominalna stopa 4,50, i smanjujemo za 0,5 indeksnih poena. I dozvoljavamo refinansiranje ljudima, koji imaju ova primanja. Dakle odmah se smanjuje kredit za nešto malo manje od 20%. Dakle, visina rate u evrima je bila 465, sada će biti 430. Zamislite šta je to puta 30 godina. To je opet cifra od 9 do 10.000 evra bez problema, opet desetina manje. Da ponovim, prihvata se refinansiranje za ljude koji su u toku ovih procesa. Bez troškova obrade kredita, nula dinara - naglasio je Vučić.

Rekao je da ljudi moraju dati oko 1000 evra na notare i razne stvari da bi samo podigli kredit.

- Smanjićemo te troškove za najmanje 50 odsto. Hoćemo da ljudi lepo žive, da mogu da ulože novac za najmanje para. Ovo su čudesne mere koje će povećati sveukupnu potrošnju, i koji će pomoći najsiromašnijima, običnim ljudima. Nije to za one stručnjake što imaju u državnom sektoru 7500 evra, a traže povećanje. I odbiju 5 odsto povećanje, traže 15 odsto! E pa ne može. Zbog najsiromašnijih donosimo mere. Ovo su izuzetne mere, sada ih možete kombinovati na različite načine. Vi mladi, iskoristite ovo, kada kupujete nekretninu skuplju od 100.000 evra, da uzmete još jeftinije kredite. Možete da kombinujete najpovoljnije kredite. Da sebi uzmete još veće domove, na najboljim lokacijama. I mogu da vam pomognu i bake, i deke i svi. Toliko smo široko ovo postavili, mnogo sam srećan zbog ovih mera. Ovo će imati veći efekat na značajnu grupu ljudi, rešavaće time svoje probleme - rekao je predsednik.

3. Izmena zakona o izvršenju i obezbeđenju

- Na ovoj meri još radimo, zbog brojnih žalbi građana. Svi se žale na postupak izvršenja, obezbeđenja, naravno ima tu malo i njihove krivice. Nisu izvršioci zlotvori i zlikovci, oni ispunjavaju zakonske norme. Ali postoji nešto nepravedno. Neko živi sa decom recimo, i ostane bez jedine nekretnine. Nema više ništa, to je nepravedno. I zato smo doneli odluku, agledaćemo da još neke lagodnosti učinimo, da niko ne može da oduzme jedinu nekretninu do 60 metara kvadratnih. To je prostor u kome može da živi i da opstane, a u svemu drugome mora da vodi računa kako se ponaša. Ovo je jedna socijalna mera, da zaštitimo svakog građanina i pre svega i bračne drugove, decu, porodicu celu, da deca ne bi prolazila taj pakao - naglasio je predsednik.

Važno je da je to jedina nekretnina i da ta osoba najmanje pet godina pre podnošenja izvršenja živi na toj adresi.

- I ovo za 60 kvadrata. Mora biti i sudska odluka da je to jedini dom, ima tu nekih sitnih stvari. Idemo uskoro sa predlogom tog zakona pred Narodnu skupštinu. Ali da sprečimo svaku vrstu marifetluka. Na nama nije da štitimo one koji se odgovorno ponašaju, ali je na nama je da zaštitimo porodice i decu pre svega i zato donosimo ove mere - rekao je on.

4. Popusti na računima za struju

- Ovo je mera kojom sam najmanje zadovoljan, iako će značiti i našim penzionerima. Nadam se da to EPS čini jačim, što teško daju bolje i snažnije mere, ali značiće siromašnijima. Videćemo koja je to visina penzije, boriću se da to bude do najmanje 28.000 dinara, iako su mi rekli da će to da nanese EPS-u značajnije gubitke. Dakle, svi penzioneri koji imaju do najniže i najnižu, sad se postavlja pitanje do kog nivoa, biće od 25.000 do 28.000 dinara dobar broj penzionera. To je mali deo penzionera, ali želim da obuhvatimo barem 30 odsto penzionera, onih koji imau najmanje penzije. Želim da to bude najmanje 400 hiljada penzionera koji mogu da imaju ovu vrstu pogodnosti. Reč je ovde da imamo popuste koji su do sada korišćeni, dakle domaćinstva koja imaju status energetski ugroženog kupca, to su primaoci socijalne pomoći, dodatka za negu drugog lica i sl, oni već ostvaruju popust. Nema prelaska i dodatnog naplaćivanja za prelazak u crvenu tarifu. Dakle mi idemo na pet plus pet odsto popusta na redovno plaćanje računa, do 28. u mesecu, što znači da će oni sa najnižim prihodima, posebno ona koja se zimi greju na struju imati znatno niže račune. Uveli smo ovde neke nove kategorije, uvećemo veći broj penzionera. Za njih granica za ulazak u crvenu zonu ostaje nepromenjena - naglasio je Vučić.

- Nastavićemo dalje da radimo, mi želimo da ovo koristi oko 320, 330 hiljada ljudi - dodao je on.

5. Cena ogrevnog drveta

Peta mera se odnosi na cenu ogrevnog drveta, i kaže da država neće nadoknađivati gubitke Srbijašuma.

- Dolazi nam vreme za ogrevno drvoi. Važeća cena za metar drva danas je 5.269 dinara. Ako ste socijalno ugroženi, ta cena je 4.581 dinar. Mi ćemo za sve socijalno ugrožene ljude, da spustimo cenu za čak 36,7% odsto, i oni će metar drva plaćati 2.900 dinara. Gotovo upola manje. To je izuzetno za siromašna domaćinstva. Te mere će važiti do prolaska zime, 6 meseci, do marta. Idemo sa ovih 5.269 za penzionere, invalide, borce, za njih će cena biti -15 odsto. Dakle na 4.470 dinara. Mi ćemo za hiljadu najugroženijih porodica obezbediti po 8 kubnih metara ogreva besplatno! To je pomoć vitalno ugroženim porodicama, oni će to dobiti potpuno za džabe, kao poklon države - rekao je predsednik.

Mere su plod zahteva građana

Ove mere su plod zahteva građana - ono što su dobijali kroz pisma građana, društvene mreže, te je tome posvećena veća pažnja, rekao je Vučić, i kazao da kada se bavite velikim temama, ne možete uvek sve da vidite.

- Nisu svi zahtevi bili ni realni, ljudi često misle da država ima ćup i da vadi pare. To ne može, taj ko kaže da to može - laže vas. Ali ove mere jesu po zahtevima građana, i molim ih da nam ukazuju na druge stvari za koje misle da možemo da rešimo. A mi ćemo uskoro napasti jedan veliki problem u Srbiji, i rešiti ga zauvek. Ne mogu da pričam o tome još, ali otkriću za 15 dana. Kada imate nešto recite nam. Napravićemo centar da primamo vaše zahteve, deo svojih grešaka ćemo da uvidimo, deo zahteva da prihvatmo i da zajednički idemo u promene. To je za mene najvažniji zaključak za danas. Od ovoga će svi imati koristi, ali svi. Milioni građana će imati veliku korist, a dolaze još neke suštinske, velike i važne promene. Za oko 60-70 odsto građana Srbije. Tako da, mnogo toga tek dolazi - naglasio je on i istakao da se raduje otvaranju pruge do Subotice uprkos svima koji su po svaku cenu želeli propast tog projekta.