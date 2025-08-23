VUČIĆ U UBU SA GRAĐANIMA NA SKUPU PROTIV BLOKADA (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić došao je u Ub gde su se okupili građani protiv blokada.

Novosti

Vučić je dočekan gromoglasnim aplauzom, a najavio je plan i program za mere koje će biti predstavljene sutra.

- Ja verujem u dobro, časno i pošteno ophođenje srpske policije prema svima. Molio bih sve da pokažu veće poštovanje prema njoj, žensko je. Postoji služba unutrašnje komntrole koja će sve da ispita. Ako su postojale bilo kakve nepravilnosti to će biti svakome jasno i postojaće princip odgovornosti. Ako ne, ljudi će nastaviti da rade normalno kao i do sada, časno odgovorno i pošteno - rekao je Vučić na pitanje o optužbama NVO aktivistkinje Nikoline Sinđelić da je seksualno napastvovana od strane policije na protestu blokadera u Beogradu.

- Na svih 49 lokacija koje su ponovljenje od prošli put je značajno veći broj ljudi. Preko 55.000 ljudi, po proceni policije već u 7, svakako će ići preko. Samo ovde u Ubu imate preko 1300 ljudi, neverovatno, u Obrenovcu, Zrenjaninu preko 3500 ljudi... Kruševac preko 3000. Tu ne možete da dovodite sa strane kad u svakom mestu imate skupove. Ljudi se oslobađaju, meni je važno da pozivamo one koji drugačije misle na dijalog. Ja ću to i dalje da radim. Ne mogu da verujem da neko može da odbije poziv predsednika republike u 5 minuta. Nadam se da će da razmisle, da će taj poziv da prihvate, ne samo za debatu, već za dijalog uopšte, jer ne postoji ništa važnije od dijaloga. Problemi ne mpogu da se rešavaju na bilo koji drugi način sem dijalogom. Nemam ništa protiv da oni to doživljavaju kao moju, našu slabost - naveo je Vučić na pitanje o svom pozivu na debatu upućenom blokaderima.

Naredne subote skup u više od 100 gradova

- Nikome nije potrebno nasilje. Nigde u Srbiji nema nijednog incidenta. Ljudi su srećni što su se okupili, nikoga ne napadaju, nikoga ne mrze. Takvu energiju, a ne negativnu, ne mržlji, treba da negujemo i gajimo. Okupilo se možda i dvostruko više, sačekaćemo procene. Organizatori planiraju za sledeću subotu najveće skupove, u 100 gradova, polako to raste. Mir stabilnost, sigurnost, da se izborimo za Srbiju budućnosti. Srbiju koja će da sačuva sebe, ali da i ekonomski prosperitet i unutrašnji mir. Nije problem da se posvađamo, ali je problem ako nam stvari završavaju uništavanjem prostorija, premlaćivanjem ljudi i razbijanjem prostorija - naveo je Vučić.

Kaže da su zato ovi skupovi koji pozivaju na mir jako važni.

- Jesu li se izvinili sa one strašne laži o dečaku u Valjevu? Jesu li se izvinili za te monstruozne laži, kojima su naterali ljude u Valjevu da uništavaju prostorije i umalo ubiju nekoga u prostorijama SNS-a, laži kakve je i Gebels teško mogao da smisli. Ja nisam verovao mojim ljudima da to nije istina, pozivao sam sve moguće i proveravao, direktore bolnica, klinika... Nisam verovao da je moguće da ljudi tako nešto izmisle. Oni su sve slagali i znali su da lažu, samo su želeli da izazovu rat i sukobe na ulicama Srbije takvim nemirima i lažima - kaže Vučić o izmišljenoj priči blokadera i njihovih medija o dečaku koji je navodno ubijen na protestu blokadera u Valjevu, što se ispostavilo kao najmonstruoznija, potpuna laž.

- Moj poziv na dijalog je iskren, nije prvi. Molio sam ih u decembru, februaru, martu, uputio sam pisani poziv rektoru i nije hteo da se odazove. Kasnije se odazvao pozivu nekih stranaca. Moj poziv je otvoren, to ne mora da bude pred kamerama, iako sam dao tu mogućnost. Da ih bude koliko god žele, troje, četvoro, petoro, iz raznih oblasti ne bi li lakše pokazali koliko su dominantni u svom znanju, ako jesu, a ja mislim da nisu. Imaju priliku to da pokažu.

Predsednik je prokomentarisao i stanje Darka Glišića.

- Došao bi da je mogao. Uplašili su se da možda mora da se vrati u bolnicu u Beograd, ali su lekari rekli da može još da ostane. Nadam se brzom oporavku, nije to tako jednostavno kako on misli.

Podsetimo, širom Srbije na čak 75 mesta okupili su se obični građani protiv blokada. U pitanju su obični ljudi, koji su ustali protiv blokada koje im već nekoliko meseci narušavaju normalan život. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih, a to je njihov život koji su im ukinuli, pravo na život koje su im zabranili. Žele normalno da se kreću, uče, rade...