Politika

Austrijski list „Der Standard“ i „bečki eksperti“ protiv Srbije po zadatku

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 08. 2025. u 16:59

POJEDINI zapadni mediji, poput austrijskog lista „Der Standard“, svesno učestvuju u izgradnji narativa koji predstavlja Srbiju kao epicentar nasilja i autoritarizma.

Аустријски лист „Дер Стандард“ и „бечки експерти“ против Србије по задатку

Foto Kancelarija grada Beča u Beogradu

U tekstu objavljenom pod naslovom „Svi smo mi Nikolina“, ovaj list prenosi stavove Vedrana Džihića, političkog aktiviste i analitičara iz Bosne i Hercegovine, poznatog po čestom iznošenju tendecioznih stavova o srpskim društvenim pitanjima.

Postavlja se razumno pitanje kako to da Džihić, poreklom iz Prijedora, nikada ne komentariše stanje u Sarajevu, ne govori o institucionalnim problemima u Federaciji BiH, niti o sve prisutnijoj političkoj i verskoj radikalizaciji unutar bošnjačkog korpusa? Izgleda da je za jednog „bečkog eksperta“ kritika Srbije uvek aktuelna, a ono što se dešava u Austriji u kojoj živi i njegovoj matici nevidljivo.

„Der Standard“, nekada ugledni list, umesto da neguje profesionalno i uravnoteženo novinarstvo, otvara prostor za jednostrane analize koje direktno osporavaju legitimitet demokratskih institucija Srbije i unose dodatnu konfuziju među građane. Za razliku od mnogih naših suseda, mi ne odgovaramo na izazove medijskim kampanjama, već institucijama i to je ono što im očigledno smeta.

Nestabilnost koristi samo onima koji bi da region ostane zarobljen u podelama i koji ne žele snažnu i suverenu Srbiju kao politički faktor. U takvoj igri, austrijski mediji i pojedini „regionalni eksperti“ sve češće služe kao posrednici interesa zapada, a ne kao ozbiljni posmatrači zbivanja.

POGLED REDAKCIJE PORTALA SRPSKI UGAO

Srbi žele da odlučuju o svojoj budućnosti. Ne pristajemo na uloge koje nam drugi dodeljuju, dok sopstvene greške prećutkuju. Ne damo Srbiju! Srbija želi da radi i da napreduje.

(srpskiugao.rs/Nina Stpojanović)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu