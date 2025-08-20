Austrijski list „Der Standard“ i „bečki eksperti“ protiv Srbije po zadatku
POJEDINI zapadni mediji, poput austrijskog lista „Der Standard“, svesno učestvuju u izgradnji narativa koji predstavlja Srbiju kao epicentar nasilja i autoritarizma.
U tekstu objavljenom pod naslovom „Svi smo mi Nikolina“, ovaj list prenosi stavove Vedrana Džihića, političkog aktiviste i analitičara iz Bosne i Hercegovine, poznatog po čestom iznošenju tendecioznih stavova o srpskim društvenim pitanjima.
Postavlja se razumno pitanje kako to da Džihić, poreklom iz Prijedora, nikada ne komentariše stanje u Sarajevu, ne govori o institucionalnim problemima u Federaciji BiH, niti o sve prisutnijoj političkoj i verskoj radikalizaciji unutar bošnjačkog korpusa? Izgleda da je za jednog „bečkog eksperta“ kritika Srbije uvek aktuelna, a ono što se dešava u Austriji u kojoj živi i njegovoj matici nevidljivo.
„Der Standard“, nekada ugledni list, umesto da neguje profesionalno i uravnoteženo novinarstvo, otvara prostor za jednostrane analize koje direktno osporavaju legitimitet demokratskih institucija Srbije i unose dodatnu konfuziju među građane. Za razliku od mnogih naših suseda, mi ne odgovaramo na izazove medijskim kampanjama, već institucijama i to je ono što im očigledno smeta.
Nestabilnost koristi samo onima koji bi da region ostane zarobljen u podelama i koji ne žele snažnu i suverenu Srbiju kao politički faktor. U takvoj igri, austrijski mediji i pojedini „regionalni eksperti“ sve češće služe kao posrednici interesa zapada, a ne kao ozbiljni posmatrači zbivanja.
POGLED REDAKCIJE PORTALA SRPSKI UGAO
Srbi žele da odlučuju o svojoj budućnosti. Ne pristajemo na uloge koje nam drugi dodeljuju, dok sopstvene greške prećutkuju. Ne damo Srbiju! Srbija želi da radi i da napreduje.
