UHAPŠENO PETORO BLOKADERA: Dačić nakon divljanja blokadera siledžija u Beogradu

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se povodom nereda koji su se i večeras na ulicama glavnog grada sprovodili blokaderi.

Foto: Printskrin/TV Pink

- Male grupe demonstranata svojom agresivnošću pokazali su da imaju nameru da demoliraju prostorije SNS i napadaju policiju. I večeras su demolirane prostorije SNS u Cvijićevoj i ulici Prva pruga u Zemunu. Te prostorije u Zemunu su i zapaljene. Policija je morala da interveniše. Blokaderi su izvrnuli kontejnete, palili kontejnere, napali policiju. Očigledno je da je cilj uništenje prostorija SNS i političkih stranaka koji ne misle kao oni. Sreća pa tamo nije bilo ljudi, jer je moglo da dođe do ljudskih žrtava. Policija je uspostavila javni red i mir na Novom Beogradu, trenutno se uspostavlja i javni red i mir kod Vukovog spomenika. Uhapšeno je petoro lica. Svi koji su učinili prekršaje će biti sankcionisani. U toku je proces identifikacije svih koji su i večeras pokazali neviđenu agresivnost. Još jednom pozivam se na mir. Država će biti jača od svih koji izazivaju nasilje.

Večeras su nasilnici blokaderi demolirali prostorije Srpske napredne stranke u Cvijićevoj ulici u Beogradu. Razbili su staklo, bacali topovske udare i razna pirotehnička sredstva.

Uskoro opširnije