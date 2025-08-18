UHAPŠENO PETORO BLOKADERA: Dačić nakon divljanja blokadera siledžija u Beogradu
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se povodom nereda koji su se i večeras na ulicama glavnog grada sprovodili blokaderi.
- Male grupe demonstranata svojom agresivnošću pokazali su da imaju nameru da demoliraju prostorije SNS i napadaju policiju. I večeras su demolirane prostorije SNS u Cvijićevoj i ulici Prva pruga u Zemunu. Te prostorije u Zemunu su i zapaljene. Policija je morala da interveniše. Blokaderi su izvrnuli kontejnete, palili kontejnere, napali policiju. Očigledno je da je cilj uništenje prostorija SNS i političkih stranaka koji ne misle kao oni. Sreća pa tamo nije bilo ljudi, jer je moglo da dođe do ljudskih žrtava. Policija je uspostavila javni red i mir na Novom Beogradu, trenutno se uspostavlja i javni red i mir kod Vukovog spomenika. Uhapšeno je petoro lica. Svi koji su učinili prekršaje će biti sankcionisani. U toku je proces identifikacije svih koji su i večeras pokazali neviđenu agresivnost. Još jednom pozivam se na mir. Država će biti jača od svih koji izazivaju nasilje.
Večeras su nasilnici blokaderi demolirali prostorije Srpske napredne stranke u Cvijićevoj ulici u Beogradu. Razbili su staklo, bacali topovske udare i razna pirotehnička sredstva.
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
