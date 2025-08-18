RODIĆ: Ovi koji provode ustašku politiku u Novom Sadu razbili su prostorije naše partije (FOTO)

POKRET socijalista u Novom Sadu poručio je da su njihove prostorije uvek bile meta kada je bilo nasilja u Novom Sadu.

Foto: Novosti

Goran Puzić iz Pokreta socijalista (PS), pomoćnik pokrajinskog sekretara za socijalna pitanja na današnjoj konferenciji za medije, održanoj u prostporijama stranke u Bulevaru Mihakjla Pupina 28 u Novom sadu, koje su se našle na meti napada u subotu, tim povodom je rekao da ih ne čudi što su po treći put demolirane prostporije stranke, jer, kako je rekao oni vode ispravnu politiku koja počiva na rodoljublju. On je istakao da je Novi sad grad svih građana, a ne samo onih na ulicama.

- Prvi put naše prostorije napadnute su 2016. godine, od strane iste političke grupacije kao i danas – kazao je Puzić. - Danas bi bilo potrebno da nazovemo teroristima koji napadaju sve što je srpskoi i vezano za rodoljublje koje svaki član Pokreta socijalista ima.

Prema njegovim rečima, onog momenta kada su njihove prostorije napadnute znali su da je to zbog toga što ta stranka i njen predsednik vode ispravnu politiku. Još je naveo da godinama unazad Pokret socijalista zna da je cilj stranih obaveštajnih službi uspostavljanje kontrole nad Srbijomk oi pokušaj da se sa političke scene sklone patriote kao što je Aleksandar Vulin.

Puzić je dodao da vreme političke borbe tek dolazi, jer, kako je naveo, gde god postoje projekti vezani za povezivanje Srba, to smeta zapadnim silama.

- Hasan zaključak je da su nas napali jer pružamo otpor stvaranju unipolarnog sveta i jer smo dokazali da je Hrvatska jedina genoicidna tvorevina na tlu Evrope – kazao je Purić- Napali su nas jer je naša jedina đželja odbrana Srbije i njenih legitimno izabranih vlasti.

Miroslav Rodić, poslanik u Pokrajinskoj skupštini kazao je da ga ne čudi što su po treći pzut demilirali psrostorije stranke, jer kad god se u Novom sadu sprovodilo zlo i mržnja, stradale su i prostorije Pokreta socijalista.

- Za to niko nikada nije odgovarao – kazao je Rodić. - Naša šartija poštuje zakone i Tužičlaštvo koje je uništavanje prostorija kvalifikovalo kao pštećenje tuđe stvari. Tužilljaštvo kaže da to što nam je razbijena stranka nije terorizam i da nema političke motivisanosti.. To znači ako vam neko zapali kuću zato što se član PS ili neke druge stranke, to će biti kvalifikovano kao oštećenje tuđe stvari. Niko nije osudio vandalski čin od strane opozicionih političara.