HTELI SU DA UBIJU I ZAPALE MILOŠA VUČEVIĆA I JOŠ 300 LJUDI: Vučić o blokaderskom iživljavanju u Novom Sadu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su blokaderi pokušali da spale žive građane koji su se nalazili ispred i u prostorijama Srpske napredne Stranke u Novom Sadu.

Foto: Profimedia

- Razbijali su prostorije zamalo su ubili 300 ljudi te večeri u Novom Sadu, zamalo su ih žive zapalili. Još su pričali kako je strašno što su u prostorijama, u svojoj kući zato su išli da ih spale žive. Igrom slučaja smo izbegli veliku tragediju trebao je da pogine Vučević i njegovo okruženje i još 200 i nešto ljudi. Sad smo videli da može sad ćemo još žešće. Sledeći dan nije bilo ljudi, iritiralo ih je staklo. Rekli smo ljudima u Valjevu da se sklone, pustite budale da dođu i prođu. U valjevo su došli da spale ljude, zamalo i neke druge da spale, molotovljeve koktele su bacali. - rekao je Vučić.