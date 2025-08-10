ŠPANCI "ODRALI" ĐOKOVIĆA: Nova S i N1 predstavljaju kao da je to uradila Srbija

ŠPANSKE vlasti izrekle su kaznu Novaku Đokoviću zbog nezakonitih radova na kući u oblasti Sijera Blanka, a N1 i Nova S predstavljaju kao da je to uradila Srbija.

FOTO: Tanjug/AP

Naslov na tajkunskim medijima je "Vlast udarila Novaka po džepu: Đokoviću stigla kazna, evo koliko novca mora da plati zbog bespravne gradnje", ali nigde ne piše da su u pitanju španske vlasti, a ne srpske.

Od februara 2024. godine je opština Marbelja više puta tražila od porodice Đoković da reguliše radove na kući ili da sruši delove koji nisu u skladu sa propisima.

Ovi zahtevi vlasti nisu ispunjeni, pa je tako stigla nova kazna.