"NE DAMO NAŠU ZEMLJU I NAŠU TROBOJKU!" Sa Limana blokaderima ustašama narod poslao JASNU PORUKU! (FOTO)

В.Н.

10. 08. 2025. u 11:04

USTAŠE blokaderi juče su u novosadskom naselju Liman u bezumnoj akciji prefarbavali i skrnavili srspke zastave, te poručili da se u ovom novosadskom naselju crkva neće graditi, a danas im je stigao odgovor naroda.

Foto: Novosti

Naime, narod se izborio protiv ustaških blokadera i vratio srpsku trobojku u Novom Sadu!

Kako je akcija vraćanja trobojke izgledala pogledajte KLIKOM OVDE!

Blokaderima ustašama poslata je i jasna poruka: 

"Ne damo našu zemlju i našu trobojku!"

Foto: Novosti

