"NE DAMO NAŠU ZEMLJU I NAŠU TROBOJKU!" Sa Limana blokaderima ustašama narod poslao JASNU PORUKU! (FOTO)
USTAŠE blokaderi juče su u novosadskom naselju Liman u bezumnoj akciji prefarbavali i skrnavili srspke zastave, te poručili da se u ovom novosadskom naselju crkva neće graditi, a danas im je stigao odgovor naroda.
Naime, narod se izborio protiv ustaških blokadera i vratio srpsku trobojku u Novom Sadu!
Kako je akcija vraćanja trobojke izgledala pogledajte KLIKOM OVDE!
Blokaderima ustašama poslata je i jasna poruka:
"Ne damo našu zemlju i našu trobojku!"
Komentari (2)