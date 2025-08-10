NAROD PROTIV BLOKADERA: Ponovo osvanule trobojke na Limanu i jasna poruka srpskih rodoljuba - Crkva će se graditi! (FOTO/VIDEO)
USTAŠE blokaderi juče su u novosadskom naselju Liman u bezumnoj akciji prefarbavali i skrnavili srspke zastave, te poručili da se u ovom novosadskom naselju crkva neće graditi.
Međutim, nepun dan kasnije, stigao je odvoro naroda.
Narod je danas izašao u ovo naselje u Novom Sadu i srpske zastave ponovo obojio, te ih vratio tamo gde im je i bilo mesto.
Takođe, plakati kojima blokaderi ustaše poručuju da crkva na Limanu neće biti građena su poskidani, a na tim mestima je postavljena srpska zastava.
Srpski rodoljubi jasno su poručili - crkva će se graditi tamo gde je predviđeno.
Pogledajte kako je ova akcija izgledala:
