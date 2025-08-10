Politika

NAROD PROTIV BLOKADERA: Ponovo osvanule trobojke na Limanu i jasna poruka srpskih rodoljuba - Crkva će se graditi! (FOTO/VIDEO)

В.Н.

10. 08. 2025. u 10:50

USTAŠE blokaderi juče su u novosadskom naselju Liman u bezumnoj akciji prefarbavali i skrnavili srspke zastave, te poručili da se u ovom novosadskom naselju crkva neće graditi.

НАРОД ПРОТИВ БЛОКАДЕРА: Поново освануле тробојке на Лиману и јасна порука српских родољуба - Црква ће се градити! (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Međutim, nepun dan kasnije, stigao je odvoro naroda. 

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Narod je danas izašao u ovo naselje u Novom Sadu i srpske zastave ponovo obojio, te ih vratio tamo gde im je i bilo mesto. 

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Takođe, plakati kojima blokaderi ustaše poručuju da crkva na Limanu neće biti građena su poskidani, a na tim mestima je postavljena srpska zastava. 

Novosti

Novosti

Srpski rodoljubi jasno su poručili - crkva će se graditi tamo gde je predviđeno.

Pogledajte kako je ova akcija izgledala:

