BLOKADER BODROŽIĆ PRIZNAO DA PROTESTI PROPADAJU, NAPAO KAVČIĆA, PA PORUČIO: Prvo da prevarimo građane da smo udruženi i dočepamo se vlasti!

ČAK i blokader Željko Bodrožić priznaje da se protesti gase, kao i da se blokaderi međusobno slažu kao "rogovi u vreći"!

"Kako ti kao novinar gledaš na to uopšte što se dešava sad sa protestom", pitao ga je voditelj.

"Pa, protesti su u suštini splasli, to je evidentno. Oseća se zamor, oseća se da su jako pritisnuti sa svih strana. U Kikindi sam gledao kako opada to od onog trenutka kada su neki rekli e vi iz opozicije koji su vodili proteste 2-3 meseca prva e vi sad sutra nemojte da dođete. E, pa, sutra umesto 1500 ljudi, je bilo 500 ljudi, pa onda 300, pa 200. Znači, ti moraš da budeš pragmatičan ako želiš, dugo su ti studeti imali antipolitiku, sada kad su ušli u politiku politika zahteva da ti budeš spreman na mnogo kompromisa", rekao je.

Bodrožić je, potom, udario na jednog od glavnih vođa blokadera, Aleka Kavčića, poručujući mu da je nebitan!

"Mislim, svaka čast Kavčiću što želi da nam podeli udžbenike ali ko je on da lustrita ljude iz opozicije. Evo otvoreno pitam njega. Što kad izađe u javnost se ne bavi svojim poslom, što mora on da se petlja i ne doprinosi pozitivn stvarima. Što mora on da se petlja i još neki drugi, treći, četvrti, da on deli packe nekom. Brate, budi pozitivan, i radi svoju stvar. Ovi rade svoje, imao jedan zadatak, sutra čemo se podeliti, desno, levo centar", dodao je.

Poenta politike opozicije je: Žele da prevare građane, da se dočepaju vlasti, pa će onda svako vući i čerupati Srbiju na svoj način!

