"KIDNAPOVALI SU PREDSTAVNIKA VLADE SRBIJE!" Petković: Sve diplomatske predstavnike prvo ću pitati šta je Popović pogrešio u vezi sa OVK

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da hapšenje njegovog pomoćnika Igora Popovića nije „obično hapšenje“ već kidnapovanje predstavnika Vlade Srbije. Uz konstataciju da gotovo niko iz međunarone zajednice nije reagovao, istakao je da će njegovo prvo pitanje za sve diplomatske predstavnike sa kojima bude razgovarao u narednom periodu, biti - šta je to Popović pogrešio kada je zločince OVK nazvao teroristima.

- Ovde nije reč o običnom hapšenju, da nazovemo stvari pravim imenom, već o kidnapovanju predstavnika Vlade Srbije. Tri sata od trenutka kada su ga kidnapovali na Brnjaku nismo znali gde se nalazi. Iz albanskih medija smo saznali da je priveden. Brutalno je zaustavljen njegov automobil, stavljene mu lisice na ruke, kao da je reč o najvećem kriminalcu - rekao je Petković.

On je dodao da je Popović samo u poslednjih mesec dana tri puta boravio na Kosovu, te da se na njega ne odnosi sporazum o zvaničnim posetama, što, ukazuje, neki u EU pokušavaju da nametnu kako bi opravdali to što nisu reagovali na pravi način i nisu pomogli njegovo oslobađanje.

Navodeći da gotovo niko iz međunarodne zajednice nije reagovao, poručio je da će njegovo prvo pitanje na sastancima sa ambasadorima Kvinte i predstavnicima drugih država članica EU biti – šta je Igor Popović pogrešio kada je zločince OVK nazvao teroristima.

Petković je pojasnio da je Popović konkretno govorio o slučaju „Ohrahovačke grupe“, o stradanju Srba u Orahovcu, zbog kojeg se vodi sudski postupak pred Specijalnim sudom za zločine OVK u Hagu. Kaže i da, dok je postupak u toku za određen pedmet, svi imaju pravo da o tome govore.

- Da ne govorim da je to istina. I ne samo to, već i stradanje Srba u Starom Grackom, Goraždevcu, Podujevu… Stvar je dovedena do te mere da je Kurti javno pokazao da ga ne interesuje dijalog i normalizacija odnosa, bilo šta što bi omogućilo normalan život na Kosovu i Metohiji. Ako se mom pomoćniku zabranjuje da govori istinu, ako se hapsi i kidnapuje pomoćnik glavnog pregovarača u dijalogu, kakva je to poruka po pitanju dijaloga? Gde je Peter Soresnes i svi ostali, da se oglase i da pozovu na hitno oslobađanje Igora Popovića - upitao je Petković gostujući na TV Informer.

Ponovio je da je juče u Prištini propao i 50. pokušaj konstituisanja parlamenta.

- Nisu u stanju da formiraju parlament, da ne govorimo o vladi. Kurti je nervozan i pokušava to da sakrije udarajući na Srbe, gaseći srpske institucije, napadima na Aleksandra Vučića, hapšenjem Popovića - konstatovao je Petković.

Komentarišući reakciju Ambasade Nemačke, koja je navela da je „primila k znanju“ ovaj slučaj, Petkvić je rekao da građani sve dobro razumeju.

- Zna se ko je insistirao na cepanju Srbije, radio na razaranju zemlje, na bombardovanju, uspostavljanju novih lažnih granica... Oni sada neguju svoje čedo, tzv. Kosovo i instistiraju na toj agendi, koja podrazumeva i dodatno gaženje Srbije. Zato moramo da vodimo računa o sebi i da čuvamo mir i stabilnost - podvukao je Petković.

Na pitanje može li Popović da bude i osuđen zbog izjava o OVK, Petković je rekao da ne može da ide toliko daleko, te da znajući kako funkcioniše vlast u Prištini ni to ne može da isključi, ali se nada da će razum prevladati.

- Ako je nekome još uvek stalo do normalizacije odnosa, ovaj teror mora da prestane - naglasio je Petković.

Dodao je da je u kontaktu sa Popovićevim advokatima i sa porodicom, koja će ga danas posetiti. Takođe, poslat je i zahtev da ga obiđe oficir za vezu.

- Činimo sve što možemo diplomatskim kanalima, insistiramo na njegovom puštanju iz pritvora - rekao je Petković i ponovio da nema nastavka dijaloga dok je Popović u pritvoru.

