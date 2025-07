OVO U NOVOM SADU DOSAD NIKO NIJE DOŽIVEO! Maja Gojković povodom napada na njenu porodicu (VIDEO)

ZGUBIDANI-blokaderi večeras su došli ispred kućnog praga Maje Gojković u Novom Sadu, nakon što su sat ranije bili ispred kuće novosadskog rektora Dejana Madića.

Pres služba Pokrajinske vlade

Povodom ovog incidenta, Maja Gojković se uključila u program Informer televizije i kazala da mali broj ljudi maltretira njenu porodicu i njen komšiluk. Kaže i da su veoma bučni, da psuju i vređaju maltene celo državno rukovodstvo.

- Ovo što se dešava poslednja tri dana u Novom Sadu niko nije nikad doživeo. Ovo je bio miran grad, poštovala se porodica. Javlja mi se veliki broj ljudi koji me podržava. Politika nikad nije bila takva da linčujete nekoga ko se ne slaže sa vašim stavovima. Čuje se njihovo maltretiranje mene i moje porodice i čitavog komšiluka. Dozivaju, psuju, vređaju predsednika, viču - pumpaj, vređaju me, prozivaju. Komšije moje okolo javljaju da ih nema puno i to je velika sramota, za nas koji smo ovde taoci promašene politike i pokušaja obojene revolucije, koja je doživela svoj krah - kazala je Gojković.

Gojković kaže, komentarišući broj ljudi, da mnogo više ima od njih koji vole svoju državu i žele da idu napred.

- Imam i unuku koja je videla moje fotografije i zagrlila me, krivo joj je, svašta doživljavam od blokadera, ali jedna priča sam ja, a druga da dete doživljava to - kazala je Gojković za Informer televiziju.