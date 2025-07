Najveći mrzitelj Srbije iz Sarajeva huška blokadere na državni udar! (VIDEO)

AVDO Avdić, osvedočeni Srbomrzac i prijatelj Dinka Gruhonjića, poznat po svojim stavovima da je Srebrenica genocid i čovek koji je ugrozio bezbednost sina predsednika Srbije Aleksandra Vučića, danas u medijima huška blokadere na državni udar.

Foto: Printscreen

Naime, gostujući u jednoj informativnoj emisiji, Avdić je na pitanje voditelja - hoće li blokaderi imati "snage da izdrže" odgpovorio:

- Vi možete postaviti zahteve kakve hoćete i kakve želite, do vlasti je hoće li prihvatiti, a onda je do vas hoćete li rušiti tu vlast fizički. Vlast ne možete ukloniti. Možete je ukloniti fizički ili putem izbora, i to je to. Ne postoji treći put za uklanjanje nekoga sa vlasti, osim upotrebe fizičke sile, državnim udarom ili protestima, kao što je Milošević svrgnut, ali treba imati na umu da postoji i drugi način, a to su izbori i izborne kampanje, a to nisam siguran bez obzira na to koliko studenti imaju podrške u javnosti, nisam siguran da bi ipak uspeli pobediti Aleksandra Vučića na izborima - rekao je on.

Pogledajte priloženi snimak: