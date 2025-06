"NASILJE I OBOJENA REVOLUCIJA" Vučić o blokaderima: Nema to nikakve veze sa pravdom, u Hrvatskoj i Gracu niko nije izlazio na ulice

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas otvaranju Međunarodnog foruma studenata "Sloboda i suverenost naroda u 21. veku", nakon čega je odgovarao na pitanja novinara.

Foto: TV Pink Printskrin

Odgovarajući na pitanja novinara o snimcima planiranja državnog udara, Vučić kaže da će država da radi svoj posao.

- Državni organi moraju da urade preventivno sve da ne dođe do nasilja. Drugo, vidimo da se kod njih sve svodi na nasilje, da li će da tuku studente u Pionirskom parku, da ruše EKSPO, bilo šta drugo. I treće, vidimo da je čovek koji je potpredsednik stranke, sačuvaj me Bože novo lice Srbije, nosi sa sobom pištolj sa izbrušenim serijskim brojem. To je oružje za likvidacije - rekao je on.

Foto: TV Pink Printskrin

Ljudima je sve jasno, i nasilje je njihovo krajnje ishodište, kaže predsednik.

- Nasilje i obojena revolucija. Nikakve to veze nema sa pravdom. Videli ste da u Gracu i u Hrvatskoj niko nije izlazio na ulice. Samo ovde, gde je to finansirano spolja. Jasno je ljudima o čemu se radi - dodao je on.

Vučić kaže da se nada da će biti odložena primena sankcija NIS-u, ali da ne sme da iznosi više detalja o tome.

On je na pitanje novinara rekao da su strane sile brutalno kršile Dejtonski sporazum, i da su to radili na pokvaren način.

Foto: TV Pink Printskrin

- Govorili su da duh sporazuma govori drugačije. Njihovo je da analiziraju, a ne da govore o duhu sporazuma. To traje već 24 godine, nastavlja se ista politika. Živimo u svetu u kom pravo i pravda ne postoje. Ranije su se sve te zemlje pozivale na nešto, a sada više čak ni to ne rade. Na Povelju UN, na rezolucije. Pa može im se. Kako to klinci kažu, jer smo u mogućnosti. Svet je u haosu, a naše je da snažimo našu zemlju, da imamo taj odvraćajući faktor - naglašava predsednik.

Kaže da je sramota da komentariše to što opozicioni mediji brane uhapšenog za planiranje državnog udara.

Foto: TV Pink Printskrin

- Sramota me je, to je toliko jadno i bedno, više u svojim pokušajima da izvrše svoj prljavi posao nemaju nikakvih skrupula. Šta su mu policajci podmetnuli? Nisu ni mislili da će to naći, zaprepastili se. Jeste li videli kako Žarko Korać kaže da je za njega najbolnija scena kada baka iz Srbije daje jabuke blokaderima. A dokazano je da je to iz Rumunije slika. Ne vredi. Gotova je ta priča, samo se nadam da nećemo morati da intervenišemo i pokazujemo državnu silu zbog nečijeg nasilja. A onda mnogo vremena za odgovornost i za one koji su zločine činili - zaključio je on.