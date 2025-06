BRNABIĆ NAKON SASTANKA SA KOPMANOM: Cilj da otvorimo Klaster 3 do kraja jula

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Briselu, nakon završenog sastanka sa direktorom Direktorata EU za pregovore o proširenju Gertom Jan Kopmanom, da je cilj da se do kraja jula otvara Klaster 3 u pregovorima o članstvu u EU.

Foto: Novosti

Brnabić je navela da će Kopman ponovo doći u Beograd 12. juna i da će se i tada sastati.

- To je dobra dinamika uzajamnih poseta i razgovora, zato što je to najbolji način da pratimo napredak u našim reformskim aktivnostima, koje treba konačno da dovedu do toga da otvorimo Klaster tri. Mi se nadamo i želja nam je i ambicija do kraja jula, ako ne tada, onda septembar ili oktobar. Ali ono što mi ciljamo, naš ciljani datum jeste kraj jula i radimo na tome - kazala je Brnabić.

Predsednica parlamenta je izrazila zahvalnost Kopmanu jer se, kako je rekla, zaista trudi i posvećen je procesu pristupanja EU i lično prati svaku reformu i svaki zadatak koji je stavljen pred Srbiju da obavi i da završi.

- Ima mnogo razumevanja za sve stvari koje se dešavaju u ovom trenutku u Srbiji, za sve napore lično predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da se reforme sprovedu, da to ide jednim zadovoljavajućim tempom i da Srbija opet ima pozitivan signal od Evropske unije što će dalje dati nama dodatnu motivaciju da radimo na otvaranju ostalih klastera. Sledeći na kojem radimo je svakako Klaster dva - navela je.

Brnabić dodaje da je, bez obzira na tehničke detalje pregovora Srbije sa EU u vezi članstva, u skorije vreme intenzivirana komunikacija i postoji bolje razumevanje, naravno uz mnogo problema.

- Ali, to je generalno dobro za naš evropski put - kazala je Brnabić.