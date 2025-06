"DO KADA ĆE TUŽILAŠTVO DA ĆUTI, UHAPSITE NAS ILI NJU" Brnabićeva na pitanje "Novosti" o optužbama Marinike Tepić da je Vučić šef narko-kartela

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić obratila se javnosti na konferenciji za medije.

Foto: Novosti

Na pitanje "Novosti" da prokomentariše izjavu Marinike Tepić da je Aleksandar Vučić šef narko kartela, predsednica Skupštine navodi:

- Videla sam, ispratila njene glavne poruke. Reći ću vam dve najvažnije stvari iz mog ugla. Pod jedan, narod treba da zna, da je taj čovek za koga je Marinika rekla da sarađuje sa Vučićem, Filip Korać napao članove porodice predsednika Vučića, targetirao ih i imao nameru da ubije Vučića. Do te mere ide ovaj novi apsurd. Sramota je to što Marinika Tepić na ovaj način napada predsednika njene zemlje, ali to pokazuje njeno krajnje nepoštovanje prema institucijama, građanima koji su predsednika birali. Pokazaću vam jednu stvar koja pokazuje i dokazuje da je predsednik ili potpuni politički mastermajnd ili je svakako vidovit. To je tekst iz Krika od 15. januara 2020. Više od pet godina star -ik rekla je predsednica Skupštine i pokazala tekst:

Foto: Novosti

- Ovde se kaže - Korać je jedan od najopasnijih ljudi u Srbiji i glavni snabdevač drogom, rekao je predsednik Aleksandar Vučić, komentarišući odluku tužilaštva da obustavi istragu za podstrekivanje na ubistvo. To je čovek koji truje i ubija našu decu po školama, kafićima, to svi znaju, samo ga se svi plaše. Rekao je da ga brine što protiv Koraća ne postoji optužnica, ni presuda. Marinika Tepić nije mogla ovo da nađe? Mogla je, ali je nije zanimalo. Jedina poenta je bila ponovo optužiti predsednika, napasti njegovu porodicu, staviti im mete na čelo i time uniziti reputaciju Srbije. Ni u jednoj zemlji ovako nešto ne bi moglo biti viđeno, da na ovaj način optuži legitimno izabranog predsednika. To je moguće samo kod Marinike i u Đilasovoj stranci. Pre više od pet godina, Vučić kaže - zbog obustavljanja istrage protiv Koraća, u medijima će se uskoro pričati da Korać ne diluje drogu, nego Aleksandar Vučić. Dešava se upravo to što je Vučić pričao u januaru 2020. Na žalost, Marinika nije ni prva ni poslednja. Mi smo od te žene čuli da Vučić i mi ostali trgujemo ljudima, pa je jasno pitala - koliko po migrantu, Vučiću? Da trgujemo ljudima, naseljavamo migrante... Čuli smo da Vojska gaji i diluje drogu. Čuli smo da vakcina protiv korone nije bezbedna, te treba da se raspiše referendum. Do kada ćemo mi svi biti primorani da slušamo laži Marinike? Do kada ćemo biti primorani da smirujemo javnost? Do kada će tužilaštvo da ćuti? Ljudi, ili uhapsite nas ili nju. Nije ovo rekla kazala. Sto puta je pokazala da joj je jedina intencija da ruši ovu državu i nikom ništa. Velika sramota, ali nadležne institucije moraju da pokažu da postoje i da su žive. Ako ne pokažu, onda pokazuju da rade u dilu sa Marinikom i svim kriminalcima koji ovo planiraju u dogovoru sa njom - navela je Brnabićeva.