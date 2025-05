KLINIČKI CENTAR NIŠ ZBRINJAVA GOTOVO 2,5 MILIONA LJUDI: Ulaganje u ovu ustanovu izuzetno značajno za građane čitavog juga

MEĐU najznačajnijim projektima za građane Niša, ali i čitave južne Srbije, koji su od vremena dolaska na vlast predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke definitivno je i izgradnja Kliničkog centra Niš.

Foto: Facebook/Aleksandar Vučić

Klinički centar u Nišu je napravljen, odnosno useljen, otvoren 17. decembra 2017. godine odlukom predsednika Vlade republike Srbije i Ministarstva zdravlja.

- Mi smo tada dobili 50.000 novih kvadrata. 680 krveta, 300 dvokrevetnih soba, 17 operacionih sala. 80, postelja intezivne nege, a 600 u standardnoj jedinici. Ovo je bio izuzetno veliki doprinos za razvoj zdrastvenog sistema u Srbiji. Pod jednim organazacionim krovom smo dobili 15 organizacionih jedinica, od toga 10 koje se bave hirurgijom i pet internom medicinom - kaže za "Novosti" specijalista hirurgije, profesor Goran Stanojević sa Medicinskog fakulteta u Nišu.

Značajan za čitav jug

Profesor Stanojević ističe koliko je otvaranje ove ustanove važno ne samo za pacijente iz Niša, već iz cele jugoistočne Srbije.

- Svi mogu da učestvuju po potrebi kada radimo operaciju u jednoj sali, mi smo svi tu iz ostalih specijalnosti, to ranije nije bilo moguće izvesti u staroj zgradi. Taj iskorak tretmana je veoma bitan kada je reč o hirurškom radu. Takođe, vrlo bitna stvar je komfor pacijenata koji imaju svoje jednokrevetne ili dvokrevetne sobe. Klinički centar zbirnjava od 2 do 2,5 miliona ljudi. To je ono što krasi ovaj klinički centar. To je potvrđeno i za vreme Kovida 19. Imali smo mogućnost da primimo sve pacijente za vreme korona virusa. To znači da smo zbog tehničke opremljenosti mogli da zbrinjavamo pacijente i da imamo tzv. crvenu i zelenu zonu. Mogli smo da primamo pacijente sa najsloženijim procedurama, poput primanja na respirator, i one sa lakšom kliničkom slikom, koji nisu oboleli od kovida. Kovid je bio veliki test. Mi smo ga uspešno prošli. Da nije bilo ove zgrade, ovog Kliničkog centra, bio bi veliki problem sa zbrinjavanjem takvih pacijenata - dodaje profesor Stanojević.

Foto: D.A.

Saradnja sa vlastima na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem bila je, kako profesor istieče, izuzetno bitna za Niš:

- Zahvaljujući predsedniku, ministarstvu zdravlja i tadašnjem ministru, celoj Vladi saradnja je bila na visokom nivou. Na samom otvaranju 2017. godine bio je i predsednik Vučić i premijer, ministar zdravlja, stvorili su se uslovi da mi dobijemo jedan vrlo lep Klinički centar.

Naglašava da je u vreme pandemije korona virusa u ovoj ustanovi bio zbrinut jako veliki broj pacijenata, na hiljade njih, a otvaranje nove zgrade omogućilo je i zapošljenje brojnih zdravstvenih radnika.

- Ono što bi bilo interesantno reći za novu zgradu i organizacione jedinice, mi smo na osnovu tog novog posebnog fonda od vremena korone do danas zaposlili brojne zdravstvene radnike zahvaljujući angažovanju predsenika, ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije. Mogu da vam kažem jedan podatak - od doba korone do danas mi smo primili 1.323 zdrastvena radnika uključujući lekare, medicinske sestre i nemedicinski kadar. Primili smo 396 lekara, najboljih lekara, najboljih studenata. Oni su sami birali svoje specijalizacije i mogli su da biraju da rade ono što vole. Osim toga primili smo 774 medicinske sestre i tehničare, 4 farmeceuta, 10 zdravstvenih pomoćnih radnika. To je bilo veoma značajno za vreme korone, jer su oni bili jako požrtvovani. Sada imaju omogućene radne odnose.

Foto: D.A.

- Kada uporedite ovaj komfor sa prehodnim, u čijom sobama je bilo po nekoliko pacijenata, može se reći da su građani prezadovoljni. Rezulati lečenja su uspešni. Povećan je broj hirurških intervencija. Klinika je podeljena na digestivnu i endrkorinu hirurgiju, odvojili smo specijalističke oblasti koje su bitne - zaključuje profesor Stanojević.