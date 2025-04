VUČIĆ NA NJUZMAKSU: Predsednik o BiH, Dodiku, Trampovim carinama, ekonomiji, Pokretu za narod i državu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Stav dana" na Njuzmaks televiziji od 19 sati.

Predsednik je govorito o svim važnim temama kao i o svenarodnom skupu koji od sutra počinje u Beogradu, iz tri studija, iz Njujorka, Sarajeva i Beograda.

Prvo pitanje za predsednika je iz studija iz Njujorka. Voditeljka Bjanka postavila je pitanje oko carina Donalda Trampa.

- Želim da kažem da smo veoma zadovoljni time što je došlo do reseta i pauze koju je saopštio Tramp. Imamo barem 90 dana, kada smo čuli da je uveo carine od 37 posto Srbiji, bili smo mirni i spokojni i krenuli smo u razgovore sa našim prijateljima iz SAD-a. Nismo želeli da uvedemo protiv mere, želeli sm oda se to reši na prijateljski način, to je veliko olakšanje za nas i ceo svet, posebno u Evropi i za zemlje EU. Duboko smo zahvalni i nadamo se da ćemo moći o tome da razgovaramo u naredna 3 meseca i da ćemo pronaći najmanji zajednički sadržalac i uradimo nešto u korist naših zemalja i druge - rekao je Vučić.

- Jako je teško draga Bjanka da razgovaramo o rezultatima, sve se zasniva na emocijama i društvenim mrežama. Još uvek traje lov na veštice, kao što je bio slučaj sa Trampom i nekim liderima širom sveta. Samo nekoliko medija i ljudi vodi računa o rezultatima koje smo postigli. Imali smo jako iskren razgovor sa američkom administracijom posle Trampove pobede na izborima. Nadam se da ćemo uskoro moći da upoznamo njegove najvažnije saradnike i da ću biti u situaciji da pokrenem pitanja u razgovoru sa Trampom.

Kaže da je Srbija ostvarila puno u prethodnim godinama, u izgradnji infrastrukture, auto-puteva, železničke pruge..

- Nismo još zadovoljni postignutim, uvek je lako da sami sebe grdimo, ali možemo da se pohvalimo rezultatima. Današnja Srbija može da se pohvali najvećim mogućim stepenom zarada i na kraju napravili smo brojne naučne tehnološke parkove, imali smo veliki broj turista, zbog protetsa u poslednje vreme situacija je malo teža, ali prebrodićemo to. Naš plan je da budemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi, svejedno pored svih protesta, nadamo se da ćemo biti u prve tri ekonomije u Evropi - kaže predsednik.

- Zaboravio sam da pomenem nešto oko Kušnera. Otvorili smo dve linije Beograd-Njujork i Beograd- Čikago i nadamo se pre oktorbra da ćemo imati direktnu liniju do Majamija, bio bi to jedan veliki uspeh za jednu malu zemlju kao što je Srbija. Kada govorim o Kušneru, više puta smo razgovarali, moram da kažem nešto, ne znam da li američki građani znaju. Kada je Tramp u svom prvom mandatu bio, posetio sam Belu kuću i završili smo razgovor. Ostao sam 2 sata sa O`Brajenom, Grenelom, Kušnerom i dvojicom ljudi. To je bila nekakva prostorija, a ti ljudi su bili spremni da slušaju više od 2 sata nekoga iz Srbije. Ljudi su pokazali tu vrstu poštovanja. Tada sam rekao sebi i ljudima, ovi ljudi pokazuju poštovanje i žele da saslušaju nekog iz male zemlje i da nešto kažu o ovom regionu i nikada to neću zaboraviti. Zadovoljan sam što imamo dobre ljude u Trampovoj administraciju, nadam se da ću imati priliku da se sastanem sa Volcom, Vensom, Maskom - ističe Vučić.

Kaže da je imao priliku da upozna Maska.

- Video sam da dosta toga zna o Srbiji. Radujem se što ću ih videti uskoro sve na Floridi i naravno gospodina Trampa - rekao je Vučić.

Govoreći o sankcijama NIS-u kaže da je pesimista.

- Rekao sam da nisam siguran i ne verujem u odlaganje. To sam i prošli put rekao, to i sada kažem, ali nadam se da je moguće. Razgovaramo sa američkim, ruskim prijateljima, do sada niste osetili nikakve posledice, jer to je za nas najvažnije. Da ljudi to ne osete, da imamo puno nafte, derivata, da ne vide to u cenama. Verujem da će sutra pasti cena nafte. Kada je Tramp uveo carine, tada je bilo jasno da će doći do trgovinskog rata i da će pasti cene nafte. Danas je znatno skočila, govorim o brent nafti, ali manji je to problem nego da imamo haos u drugim sferama. Držaćemo se i boriti za interese građana Srbije - rekao je Vučić.

Kaže da Srbija neće uvoditi recipročne tarife SAD-u.

- Prvi dan kada su uvedene carine stupili smo u kontakt sa američkim zvaničnicima. Tražili smo vreme, mesto za razgovor. Zamislite koliko je to panike unelo u Tajvan, Japan, Koreju. Većina čipova se pravi na Tajvanu. Mi smo kontaktirali sve iz regiona, uputili nova pisma, nove razgovore pravili. Razgovarao sam sa dvojicom američkih zvaničnika privatno, preko privatnih kanala.

Kaže da se nada da će se sastati sa Trampom.

- Razgovaraćemo i izvući ćemo najbolje za Srbiju. On ima svoju politiku, predstavlja svetsku velesilu. Borićemo se. Očekujem velike rezultate - kaže Vučić.

Govoreći o situaciji u BiH, Vučić kaže da je možda preterao optužćujući međunardonu zajednicu.

- Mislim da su to blage sitnagme za ono što mislim i osećam. Voleo bih da vidim da ima više prostora za međusobno razumevanje. Ako pitate nekoga u Sarajevu, reći će da im je prilika da se otarase Dodika i Republike Srpske. Ako odete kod Srba, čućete obrnutu priču, vreme je da napustimo BiH i to tako ide. Kada imate takve stavove, to ide u tom smeru. I ostali iz sveta koji su bombardovali Kosovo i otcepili ga, napravili su presedan. Sada se Putin poziva na kosovski presedan. Kada pričate da su Rusi otvorili Pandorinu kutiju, nije tačno,to je otovreno `99. godine i 2008. Kada ste je otvorili, teško je da je zatvorite. Mi Srbi se nalazimo u obe kofe, i u kosovskoj i u priči oko BiH i Republike Srpske. Ne mogu i neću da prihvatim priču da je Dodik kriv, jer to nije istina - kaže on.

Kaže da se često stranci hvataju za duh, ali on hoće da komentariše tekst.

- Mir u BiH je doneo Dejton, pustite da bude to. Englezi misle sve suprotno o tome i mene brine ta rešenost i prilika da se otarase Dodika.

Sledeće pitanje je iz studija i Sarajeva, kaže da javnost u BiH izražava zabrinutost zbog Vučićeve podršku Dodiku. "Kakvu poruku Srbija šalje podrškom akterima koji podrivaju Dejton", pitanje je iz Sarajeva.

- Iz vašeg pitanje se vidi koliko ste objektivni i profesionalni i želim vam mnogo uspeha u budućnosti. Nisam saglasan ni sa jednom od vaših tvrdnji, ali kada kažete da nešto urušava ugled Srbije u svetu. Imam za vas pitanje kada je Si bio u Sarajevu, kada je Putin bio u Sarajevu, kada je Makron bio u Sarajevu. Vi ste nervozni čim vam postavljam pitanja, a ona su retorska, jer znaju ljudi da nisu bili. Moj ugled i ugled Srbije je neuporedivo veći od svih drugih koji me kritikuju. Moj ugled je takav da sam bio sa Koštom, Ursulom, Makronom, sa Trampom, Putinom, Sisijem, Zelenski, toliko o ugledu. Veoma je važno da se držimo slova Dejtonskog sporazuma. Srbija se striktno držala toga, ne iskrivljenih želja sarajevskih političara. Dodik nije kriv za mnoge stvari za koje ga optužujete, a ja kažem Srbija podržava teritorijalni integritet BiH. Za razliku od vas koji tumačite Dejton kak ovam odgovaram ja tumačin onako kako piše. Srbija se veoma odgovorno i ozbiljno ponaša. Srbija nema ministre koji na dnevnom nivou napadaju ljude iz Sarajeva, kao što u Sarajevu postoje, koji svakodnevno vređaju na najbrutalniji način i mene i druge ljude iz Beograda. To nije diplomatija. Daću sve od sebe za mir između Srba i Bošnjaka, jer ih doživljavam kao sestre i braću. Uvek ćemo pružati podršku Republici Srpskoj i BiH u celini. Ali tu vrstu potcenjivanja i držanja pridika Srbiji, okačite mačku o rep, to vreme je prošlo.

- Da 30 godina posle Dejtona da neko misli da nam drži moralne pridike, jer mi smo valjda zločinci, a vi ste valjda fini i dobri, protiv toga ću da se borim. A vi mi pokažite od 2012. da li sam ijednom rečju pogazio Dejtonski sporazum, da li sam uvredio Bošnjake. Pošto nećete naći to, uvek morate da prebacujete Srbiji, nemam ništa protiv toga. Nego kad je Si Đinping bio u Sarajevu? - upitao je voditeljku Vučić.

Na pitanje kako bi Srbija reagovala na hapšenje Dodika predsednik je kazao:

- To bi bila katstrofa za BiH. Činim sve da uverim zapadne partnere koliko bi to bilo loše. Podsetiću vas, od Srbije tražite da poštuje teritorijalni integritet BiH, ali niste spremi da podržite srpski, nego primate predstavnike tzv. Kosova bez zvezdica. Samo da znate da kada razgovarate sa mnom, mnogo je lepo da mislite da sam glup i kreten, ali nit sam glup i kreten, kod mene takvi trikovi ne prolaze. Nadam se da će se pojaviti ljudi u Sarajevu koji će reći nije dobro da hapsimo Dodika. Daću sve od sebe da nam se sukob ne ponovi.

Vučić je rekao da se nije nadao da od Makrona dobije potvrdu za EKSPO.

- Danas je Francuska uz Nemačku evropski lider. Nama je EKSPO sve. Neki koji neće da kažu istinu pitaju kako EKSPO košta15 milijardi. Ma koštaće i 20, `al ne Ekspo. Ekspo će da košta 1 milijardu. Ali sve ostalo što spada tu, putevi, pruge, bolnice, naučno-tehnološki parkovi, škole, to je ono što planiramo da izgradimo, to je EKSPO. Planiramo da promenimo lice zemlje, da nam prosečna plata bude 1.400 evra, 650 evra penzija. Za nas je EKSPO promena lica Srbije - kaže Vučić.

Govoreći o studentima iz Strazbura, Vučić kaće da oni idu kombijima i autima.

- Tri kilometra pre nego što vas čekaju kamere, vi izvučete bicikle. Ja ih gledam malo bolje nego vi, ali to je sve u redu. Studentski zahtevi su ispunjeni, ali to je sada predstava za narodne mase. Sada imate 5. i 6. zahtev. Taj poslednji je zahtevao direktno Aljbin Kurti. Kurtijev ministar u vladi mSeverne Makedonije je kritikovao što sam posetio državljane Severne Makedonije u bolnici. Onda je postao to zahtev studenata. To nije sterilna soba, ušao sam poštujući sve procedure. Onda su krivili lekare. Nek vi niste krivi što ste vuvuzelama uznemirivali sve pacijente, nek sam ja kriv što sam u miru i tišini došao i pokazao njihovim porodicama šta je Srbija sve izgradila, koje ovi što podržavaju vuuzelama nikada nisu izgradili.

Kaže da počinju sve više da traže razgovore, jer su shvatili da je obojena revolucija propala.

- Uvek ću biti za razgovor. Nikada više ovakav teror ne sme da se desi. Svi ćemo da imamo manje novca i odmora zbog tog terora. Zbog toga imamo manje turista, manje investicija od iznosu 800 miliona evra u odnosu na 2024.

Ističe da je ponosan na budući pokret.

- Ponosan sam na tu inicijativu i na veliki odziv građana. Mora da se prihvata drugačije mišljenje, a ne da nam se dogodi Niš. Pokret mora da unese racio na nivo politike. Najveće promene je doneo SNS. Naravno, u svakom žitu ima kukolja. Sad je vreme za novi vid organizovanja. Samo se iz Niša petoro prijavilo da budu deo pokreta, a nisu bili članovi nijedne stranke. Neverovatan je odziv ljudi koji nisu bili članovi stranaka. Teško je skupiti više od 1.000, 2.000 ljudi na mitingu u Beorgadu za skup podšrke. Lako je skupljati one protiv mene, kada imate brojne medije i grupe za pritisak. Znam koliko majki i žena, ćerki ima zabrinutih u srpskom društvu. Žene su stub društva, njima se obraćam i molim ih da stvari postave na racionalan nivo. Majke su se izborile da se deca vrate u školu. Zato pozivam sve ljude da dođu, za mene je važna ideja.

- O nazivu pokreta će da olučuju uljudi, imaće glasačke listiće, biće 7,8 predloga, a moći će i oni da dopišu svoje. Mi ćemo to da analiziramo, i da se sve zavši 28. juna na Vidovdan - zaključuje Vučić.