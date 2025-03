ANALIZA "NOVOSTI" Vojni pakt protiv Srbije: Šta za našu zemlju i region znači dogovor Hrvatske, Albanije i tzv. Kosova o odbrambenoj saradnji

PARAF koji su Hrvatska i Albanija u utorak u Tirani stavile na zajednički dokument o odbrambenoj saradnji sa tzv. Kosovom, koje ne priznaje većina članica Ujedinjenih nacija i koje ni po jednom međunarodnom okviru ne bi smelo da ima oružane snage, opasan je presedan koji bi mogao da naruši odnose i mir u regionu. Poziv da se priključi ovom "vojno-političkom paktu" upućen je i Bugarskoj, a cela ova inicijativa dolazi u trenutku tektonskih promena na globalnom planu, velikog zaokreta Trampove politike prema ukrajinsko-ruskom sukobu, podela u Evropi i višemesečne društvene i političke krize u Srbiji.

Foto: Kosovo online

Na ovo ukazuju sagovornici "Novosti" i kažu da ove procese treba ozbiljno shvatiti, a Srbija mora da se još čvršće veže za svoje proverene, istorijske prijatelje. Istovremeno, naše Ministarstvo spoljnih poslova traži od Tirane i Zagreba detaljno objašnjenje u vezi sa potpisivanjem ovog trilateralnog memoranduma. Ukazali su da Srbija, koja je garant mira i vojne neutralnosti na Balkanu, s pravom zahteva odgovore o prirodi i ciljevima ove bezbednosne saradnje.

- Posebno je uznemirujuće to što se ovaj vojni savez formira bez konsultacija sa Beogradom, uz direktno uključivanje strukture koja nema međunarodni legitimitet i koja predstavlja bezbednosnu pretnju po srpski narod i čitav region.

Iz MSP poručuju i da je očigledna politička poruka koja se šalje Beogradu i ukazuju da memorandum nije rezultat slučajne saradnje, već "ciljane strategije koja za cilj ima izolaciju Srbije i jačanje paravojnih struktura u južnoj srpskoj pokrajini, suprotno međunarodnom pravu i Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN".

- Ako, kako tvrde, ovaj dogovor nije usmeren protiv bilo koga, onda zahtevamo objašnjenje zašto je Srbija isključena iz bilo kakvih pregovora o kolektivnoj bezbednosti u regionu - navode iz MSP.

Obaveštajna saradnja BEZBEDNOSNE snage tzv. Kosova ubrzano se naoružavaju, a među članicama NATO koje u ovom prednjače je i Hrvatska. Još pre nekoliko godina između Zagreba i Prištine potpisan je sporazum o vojnim nabavkama po kojima pripadnicima oružanih snaga nepriznate kosovske države može da se isporučuje naoružanje i druga oprema. Nakon potpisivanja memoranduma o saradnji u Tirani u utorak, hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić poručio je da će pomenuta saradnja pre svega biti u obaveštajnom sistemu, kao i razvoju odbrambene industrije. - Zbog geopolitike koja se odvija na jugoistoku Evrope, svih mogućih rizika i opasnosti, pre svega tu misleći na Ukrajinu i na našu ne tako davnu prošlost, odlučili smo se za zajedničku saradnju naših zemalja - naveo je Anušić.

Premijer vlade u ostavci Miloš Vučević upitao je protiv koga je usmeren savez Hrvatske, Albanije i tzv. Kosova i poručio da je sada jasno da "jaka država Srbija odgovara samo nama i da je to sada jasno svakom građaninu".

- Ukoliko je mi ne budemo čuvali i gradili, ništa dobro nas ne očekuje. U čemu leži interes dve članice NATO da stupaju u vojnu saradnju sa nepriznatim "institucijama" koje su nelegalno formirane na delu srpske teritorije i zbog čega tom i takvom savezu sada treba da se pridruži još jedna članica Alijanse, sve tri susedi Srbije.

Potpredsednik vlade u tehničkom mandatu Aleksandar Vulin upozorio je da "vojni savez Hrvatske, Albanije i tzv. Kosova nije savez protiv Mađarske ili protiv Rusije nego protiv Srbije".

- To je pretnja Srbima. Dok se država Srbija bori da izbegne sukobe na svojim ulicama i dok se preti hapšenjem liderima Republike Srpske, neprijatelji Srbije se povezuju i obavezuju na vojnu podršku. "Obojena revolucija" u Srbiji je objedinila i ojačala neprijatelje Srbije baš koliko je razjedinila i oslabila Srbiju. Srbi, šta vam nije jasno - upitao je Vulin.

Nema dileme da jednostrano naoružavanje i vojna saradnja sa nelegalnim strukturama na teritoriji Kosova i Metohije predstavlja direktan udarac na međunarodni pravni poredak i pretnju miru na ovim prostorima, a Radomir Milašinović, bivši dekan Fakulteta za bezbednost, kaže za "Novosti" da "stari neprijatelji očigledno ne miruju":

- To je smišljena planska strategija i taktika, koja ima svog mentora, najverovatnije u Berlinu i Londonu. Ovaj savez nije samo eho onoga što stiže iz SAD i pregrupisavanja u Evropskoj uniji, gde vidimo struje za i protiv Trampove politike prema sukobu u Ukrajini, ovo je planirano duže vreme. Ovo nije samonikli dogovor, već diktirani, i to iz kolektivnog Zapada, koji bez obzira na trenutne pukotine u svojim redovima, ima zajedničke interese na ovom prostoru - kaže Milašinović, i dodaje da je ovde reč o vojno-političkom savezu sa ciljem da on preraste u široko regionalni.

Dejan S. Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije kaže da su ogoljene ambicije pojedinih regionalnih, ali i svetskih faktora da se obuzda Srbija:

- Očigledno je protiv koga je taj savez, to je sa njihove strane očekivano. Hrvatska sistematično urušava pozicije naše zemlje svuda gde može, treba to dobro analizirati i odgovoriti jačanjem saveza Srbije sa Mađarskom, Rumunijom... I bez saveza sa svima njima, možemo uspešno da se nosimo sa ovim novim okolnostima.

Planiraju zajedničke operacije DOKUMENT koji je potpisan u Tirani, predviđa, između ostalog, zajedničku vojnu obuku i zajedničke vojne operacije Albanije, Hrvatske i Prištine. Saopšteno je da je cilj memoranduma jačanje saradnje u izgradnji odbrambenih kapaciteta i odbrambene industrije, povećanje interoperabilnosti kroz obrazovanje, obuku i vežbe, suzbijanje hibridnih pretnji i jačanje strateške otpornosti, pružajući punu podršku evroatlantskim i regionalnim odbrambenim integracijama. Ministar odbrane privremenih prištinskih institucija Ejup Maćedonci rekao je da memorandum šalje poruku "svima koji se usude da ugroze bezbednost, mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, ali i bezbednost potpisnika dokumenta".

Poenta je, kaže Miletić, u poruci koje ovakav savez šalje, a to je da na Srbiju i Srbe gledaju kao na potencijalnu opasnost i udružuju se.

- Ovo je direktna posledica promena na političkoj sceni, pogotovo u SAD, gde velike sile imaju svoje interese, a oni nisu kao što su bili do sada, jednoznačno antisrpski i tu se među pojedinima u regionu prepoznaje opasnost od jačanja Srbije i njenog uticaja i zato pokušavaju da zajedničkim snagama neku kontrolu ostvare. To je iz straha od promena koje su evidentne i nisu kratkog daha.