POSLANICI SNS OSUDILI NAPAD NA MILOŠA PAVLOVIĆA: Krvolok Rokojevog podanika Save napao je danas golorukog strudenta

POSLANICI Srpske napredne stranke osudili su napad na studenta koji samo želi da uči, Miloša Pavlovića, od strane odbornika pokreta Save Manojlovića.

Nevena Đurić

- Krvolok Rokojevog podanika Save napao je danas nedužnog, golorukog strudenta Miloša Pavlovića. Taman tolika gnjida moraš biti da nasrneš na momka koji nikoga, ničim nije uvredio! Ovaj bednik, kog Srbija pamti kako skiči kao svinja, očigledno bira sebi slične - bahate siledžije!

Milica Nikolić

- Nema koga ovaj šljam na vlasti nije napadao samo zato što je imao svoje mišljenje”, reče Rokfelerov terorista. A, onda njegov odbornik brutalno napada najboljeg studenta, dete! Stoka teroristička je umislila da može da bije koga hoće, a onda da za to okrivi vlast!

Uglješa Mrdić

- Najoštrije osuđujem mučki napad na studenta Miloša Pavlovića u Pionirskom parku. Drago mi je što je brzo uhapšen napadač Željko Latas, koji je odbornik Pokreta Kreni promeni u Opštini Novi Beograd. Miloš Pavlović je kriv samo zato što želi da studira i to javno iskazuje. Želim da se procesuiraju svi nasilnici i bitange poput uhapšenog Željka Latasa. Ovo je samo posledica strašne kampanje koju vodi deo opozicije i civilnog društva sa željom da se prolije krv na ulicama Srbije. Da li je sada konačno jasno svim normalnim građanima ko protežira, promoviše i sprovodi nasilje na ulicama Srbije. Nadam se da će se brzo oporaviti student Miloš Pavlović i da će i on i svi koji žele da studiraju što pre imati mogućnost da sprovode svoje fakultetske obaveze.

A ovim nasilnicima poput Latasa i njegovih saboraca mesto je u zatvoru.

Danijela Nikolić

- Osuđujem siledžijski napad na Miloša Pavlovića studenta Medicinskog fakulteta sa prosekom 10 od strane ološa i bitangi ,stranih plaćenika iz redova Save Manojlovića. Miloš je kriv jer želi da uči, kriv jer voli svoju 🇷🇸 koju knjigom brani.Podrška Miloše💪

Nikola Lazić

- Današnji događaj u Pionirskom parku predstavlja vrhunac agresivne i opasne kampanje koju opozicija već četiri meseca vodi protiv mira i stabilnosti u Srbiji. Željko Latas, odbornik pokreta Save Manojlovića, priveden je nakon što je fizički napao studenta Miloša Pavlovića studenta Medicinskog fakulteta, mladog čoveka koji samo mirno iskazuje svoj stav i želi da nastavi svoje studije zajedno sa ostalim kolegama na prijavljenom skupu u Pionirskom parku. Nažalost, nije ovo izolovan slučaj. Pored Latasa, svedočimo kako i ostali pripadnici opozicije targetiraju mlade ljude u Pionirskom parku, praveći jasnu razliku između sebe i onih koji drugačije misle. Najoštrije osuđujem i ponašanje rektora Univerziteta u Beogradu, koji sistematski ignoriše studente koji žele da uče, dok pripadnici opozicije te iste studente verbalno i fizički napadaju. Nasilje i mržnja su temelj i glavni pokretač njihovog političkog delovanja. Već mesecima svedočimo sistematskom podsticanju konflikata, svađa i agresije, kojima svesno razaraju sve ono što Srbija godinama gradi. Laži, manipulacije i konstantno sejanje razdora jedine su stvari koje im pružaju ličnu satisfakciju i politički smisao. Suočeni sa jasnom porukom građana da im više nije mesto na političkoj sceni, potpuno su izgubili kompas i više ne prezaju od otvorenog napada na sve koji drugačije misle, uključujući i naše studente i mlade ljude. Pitam: da li je ovo primer demokratije i slobode za koju se deklarativno zalažu? Da li je ovo poruka koju šalju mladim ljudima? Jasno je da opozicija, umesto da doprinosi jedinstvu i stabilnosti, svesno seje mržnju i nasilje. Srbija mora biti sigurna i demokratska zemlja za sve mlade ljude koji žele da uče, napreduju i slobodno iskažu svoje mišljenje. Srbija zaslužuje bolje od političara koji fizički napadaju naše studente i ignorišu njihove potrebe i prava.

Radosavljević: Nasilnik pokreta Kreni promeni Željko Latas je slika i prilika današnje "elitne" opozicije

Povodom današnjeg brutalnog napada na studenta koji želi da uči Miloša Jovanovića, a koji na medicini ređa sve desetke i ujedno je primeran i pristojan mladić, oglasio se narodni poslanik Nikola Radosavljević:

Neko ko može otac da mu bude danas je brutalno napao nečije dete, nečijeg unuka, brat, rođaka samo zato što misli drugačije i samo zato što je ostao dosledan u svojim zahtevima da se vrati na svoj fakultet i nastavi da uči. Ovaj napad je rezultat negativne kampanje koja se danima vodi protiv studenata koji protestvuju u Pionirskom parku od strane svih opozicionih lidera, ali i onih koji su plaćeni da uruše ustavni poredak i izazovu nasilje u našoj državi. Posle neuspelog mitinga u Beogradu gde su pojedincima pala sva očekivanja da će nasilno da preuzmu vlast, od besa napadaju mladića koji apsolutno nikoga ne dira i koji nikada nikoga nije uvredio, pa čak ni rekao bilo koju lošu reč. Šta to fali ovom zlotvoru Latasu, možda još kojih par stotina hiljada evra koje je dobio od osiguranja na sumnjiv način, šta to fali njegovoj porodici kada mu supruga radi u ambasadi Kanade, da li nesto fali njihovoj porodici pa zbog toga napada nečijeg sina, nečije dete. Koliki zlotvor moraš da budeš da napadneš nekoga ko mirno iskazuje svoje mišljenje i čiji je jedini cilj da se studenti vrate na fakultet. Pozivam policiju i tužilaštvo da hitno pokrenu postupak i najoštrije kazne siledžiju i svakog ko napadne bilo koga u Srbiji. Nasilje nad nevinim ljudima mora hitno da prestane.

Danas sam dolazeći na sednicu Narodne skupštine Republike Srbije video jedan užasan i žalostan prizor rezultata "mirnih protesta" gde su svoj bes, oni slični ovom siledžiji Latasu, iskazali na traktorima koji su štitili decu u Pionirskom parku i koji su omeli direktan napad na njih. Svi traktori su uništeni. Na sreću ni jedan život nije izgubljen, traktori će da se poprave ili kupe novi, ali život je jedan i samo se jednom gubi i on je nezamenljiv. Još jednom apelujem na sve da se ovakvo nasilje osudi i da se svi oni koji ga čine najoštrije kazne bez mogućnosti pomilovanja, jer svako mora da snosi posledice za ono što čini. Pokret kreni promeni Save Manojlovića je još jednom pokazao svoje pravo lice i svoj pravi i jedini program, a to je nasilje, nasilje i samo nasilje- zaključio je Radosavljević

Savo Manojlović – lažni borac za pravdu i pravi promoter nasilja!

Još jednom se pokazalo pravo lice Save Manojlovića i njegovih sledbenika – lice nasilja, agresije i obračuna sa neistomišljenicima! Ovaj napad je samo još jedan u nizu dokaza da se iza njihovih "protesta" kriju nasilne metode i nedostatak bilo kakvih vrednosti osim agresije, lične promocije, borbe za moć i dolazak na vlast bez izbora! To je lice onih koji mrze sve one koji ne misle isto kao oni! Šta vam je "gospodo veliki borci za pravdu i poštenje" skrivilo dete, odličan student Medicinskog fakulteta, sa prosekom 10.0, koje na miran i pristojan način iskazuje svoje stavove i traži ono što mu Ustavom ove zemlje pripada? A to je pravo da studira i uči, pravo da se obrazuje! Zbog toga ga napade? Ili zato što ne misli isto kao i vi i ne klanja se zapadnim centrima moći poput vas?