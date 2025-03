TREBA NAM VELIKA FABRIKA ZA ZAJEČAR Vučić: "Na tome radimo i mučimo se već godinama, to nam je najvažnije"

PREDESEDNIK Srbije Aleksnadar Vučić izjavio je prilikom posete gazdinstvu u Boljevcu da je velika fabrika potrebna Zaječaru, kao i da je grad bio defakto političko središte Srbije.

FOTO: Printskrin

- Treba nam velika fabrika za Zaječar, od 1000 ljudi, na tome radimo i mučimo se već godinama, to nam je najvažnije. Ovako nam ode sve u Bor. Pogledajte kako je veća plata u Boru nego u Zaječaru. On je bio defakto političko središte Srbije. Bor je pre 30,40 godina postao važan. Onda su dugovi vremenom postali sve veći, a mi smo tražili spas. Sećate se da je Đinđić rekao - "ne može više bakar, gajite kikiriki ili pravite nameštaj". Ne zato što on nije voleo Bor. Prosto nije bilo budućnosti sa ogromnim dugovima. Mi smo uspeli zahvaljujući Kinezima i ma šta ko govorio sada imate prosečnu platu u Boru od 1048 evra. U rudarsko-topioničarskom basenu je veća od toga. To je posle Beograda i Novog Sada najjače mesto u Srbiji. Bor vam izdržava i deo Kučeva, Boljevca, Majdanpek kompletan, Rudnu Glavu, deo Negotina... - naveo je predsednik.