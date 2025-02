TO SU TA GOSPODA KOJA HOĆE DA PROMENE SRBIJU Vučić o jezivim pretnjama koje su dobili on i njegova porodica

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom svog boravka u Budimpešti govorio je i o stravičnim pretnjama koje je dobio on i njegova porodica.

Foto printskrin TV Pink

- Što se tiče uvreda i pretnji, dobio sam informacije iz policije. Reč je o jednom "finom" gospodinu. Pravosnažno presuđenom narko dileru. Tako se oni predstavljaju, to je to lažno predstavljanje na društvenim mrežama - on je neki mnogo fini gospodin, videćete mu fotografije iz Dubrovnika, Katara, mnogo bogat čovek, svuda putuje po svetu, teško živi u Vučićevoj diktaturi, ali najviše i najbolje živi kada prodaje drogu. Onda kad sam počne da je koristi, onda postane naročito hrabar, i onda ubija moju decu i sve drugo. To je ta gospoda koja hoće promene u Srbiji na takav način - prokomentarisao je Vučić na pitanje o najnovijim jezivim pretnjama na račun njega i njegove porodice.