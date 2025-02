MORAJU LJUDI DA POČNU DA SLUŠAJU NAROD! Vučić o formiranju novog pokreta - Moramo da unesemo nove i sveže krvi, nove energije

U SREMSKOJ Mitrovici se danas održava veliki skup povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije, a na skupu govori predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Kaže da narod želi političare bolje i promenjene - one koji brinu o ljudima.

- Zato od 15. martaa formiramo inicijativni odbor velikog pokreta. Formiraćemo pokret o Vidovdanu, tek tada ćemo krenuti da radimo na tome kako će da izgledaju znamenja, obeležja - dodao je Vučić.

- Moramo da unesemo nove i sveže krvi, nove energije, moraju ljudi da počnu da slušaju narod. Nisu ljudi uvek u pravu, ali moraju da se saslušaju. Čuj šta je to što čovek želi da ti kaže. Ali nema nam druge, to ćemo morati da radimo - dodao je on.

Ističe da svi moraju da odgovaraju za svoja nedela i kriminal.

