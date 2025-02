"OSNOVNI ZADATAK JE DA SE SAČUVA DRŽAVA" Vučević o ostavci: Neka to bude primer i put da se smire strasti i da dođemo do dijaloga

PREMIJER Miloš Vučević naglasio je za RTS1 da je njegova odluka o ostavci bila pitanje odgovornosti, a ne gubljenja podrške u parlamentu.

-Mislim da sam pokazao da se osećam odgovornim time što sam podneo ostavku na mesto predsednika Vlade. Ne sećam se kad ste imali takvu situaciju u Srbiji, čak i kad je ubijen predsednik Vlade niko nije podneo ostavke. Moja Vlada, koju sam predvodio, nije izgubila podršku u parlamentu. Moja odluka je bila nakon razgovora sa predsednikom Republike, mojom porodicom. To je bila moja odluka i da pitanje odgovornosti nije pitanje pro forme koje spomenemo u političkoj kampanji- rekao je premijer i dodao da to bude primer i put da se smire strasti u državi i da se dođe do dijaloga.

On je naglasio i da je osnovni zadatak da se sačuva država, bez obzira na kojoj je neko strani.

-Da razgovaramo, da nema nasilja, ni verbalnog ni fizičkog, da razumemo i da Kragujevac i Sremska Mitrovica moraju da sačuvaju državu. To je zavet na Sretenje.

Stava sam da treba da se pokušamo da izaberemo novu vladu, istakao je za RTS1 Vučević i dodao da smatra da je bolje da se krene tim putem.

- Da razgovaramo sa našim koalicionim partnerima, i sa ljudima van stranaka, da razgovaramo s ljudima što definišemo kao Pokret za narod i državu. Da ta Vlada uspešno završi deo koji je pred nama, čuvajući državu. Nama se približava Ekspo, pred nama su brojni zadaci da bi nastavile da rastu plate i penzije, da imamo više auto-puteva, da se građani ponosno što žive u Srbiji, da se osećaju sigurno i bezbedno, da čuvamo Srbe na KiM, da čuvamo Republiku Srpsku- poručio je.