SRPSKA LISTA U VELIKOJ HOČI I ORAHOVCU: Potrebno nam je jedinstvo, drugu državu osim Srbije nemamo (FOTO/VIDEO)

PREDSTAVNICI Srpske liste posetili su danas Orahovac i Veliku Hoču gde su u razgovoru sa meštanima poručili da država Srbija stoji iza Srpske liste i da pobeda na izborima znači bolju budućnost i siguran opstanak i ostanak na ovim prostorima.

Predstavnici srpske liste posetu Orahovcu započeli su obilaskom ambulante gde su razgovarali sa zaposlenima u toj ustanovi. Zatim su obišli porodicu Ivice Šarića koji tu živi sa suprugom i troje dece.

Posetu Orahovcu završili su obilaskom prostorije u kojoj je smeštena kancelarija za mlade gde ih je koordinator upoznao o aktivnostima i uopšte životu mladih u tom mestu.

Zatim su posetu nastavili u Velikoj Hoči gde su najpre položili vence na spomenik ubijenih i kidnapovanih Srba Opštine Orahovac. Nakon toga posetili su sabornu crkvu sv Stefana i porodicu Biljane Nakalamić.

Zahvalnost Srpskoj listi na poseti i svemu što za srpski narod na Kosovu čine ukazao je u ime cele porodice Krunislav Nakalamić.

-Moja porodica broji sedam članova, želeo bih da se zahvalim na poseti Daliboru Jevtiću i Srpskoj listi i državi Srbiji koja je uz nas. Nadam se da ćemo uz pomoć države Srbije da ostanemo na ovim ognjištima i izdržimo, rekao je Nakalamić.

Potpredsednica Srpske liste Tanja Vujović je kazala da su u Orahovcu i Velikoj Hoči razgovarali sa ljudima kako bi se uverili u kakvim uslovima žive, i sa kakvim se problemima suočavaju. Poručila je da će nastaviti da vode računa o njihovim interesima i biti podrška.

-Tu smo da i danas popričamo sa narodom ispred Srpske liste i vidimo sa kakvim se problemima suočavaju, kako žive u ovom teškom okruženju i uslovima. Kako vidimo, ljudi su svesni da je Srpska lista jedina opcija koja je u direktnoj vezi sa Republikom Srbijom i ima mehanizme da preko Kancelarije za KiM i državnog vrha reši mnoge probleme. Čujem da su ljudi svesni da su dobili pomoć, da su im izgrađene kuće, da su dobili građevinski materijal, da su urađeni infrastrukturni projekti, ambulante su opremljene neophodnim sanitarnim vozilima, stomatološkim stolicama i drugom neophodnom opremom. Tu smo da podržimo narod i kažemo da ćemo i dalje voditi računa o njihovim interesima i potrebama i nastojati da rešavamo svaki pojedinačni slučaj i budemo podrška. Pozivam sve da 9. februara zaokruže 112 i glasaju za Srpsku listu jer je važno da osvojimo svih deset mesta i da vodimo borbu za svakog Srbina na ovim prostorima, kazala je Vujović.

Jedan od kandidata za poslanika ispred Srpske liste Mirjana Dimitrijević je kazala da iza ove liste stoji Srbija, a da bez nje nema opstanka na ovim prostorima.

-Danas sam ovde sa predstavnicima Srpske liste, i jedan sam od kandidata ove liste na predstojećim izborima 9.februara. Ovde sam da vas pozovem da svi izađemo na izbore. Ono što je bitno da znate je da iza Srpske liste stoji država Srbija, a da bez naše države nema opstanka na ovim prostorima. Znate da radim u zdravstvu i da sam na raspolaganju svima vama šta god da je potrebno za bilo koju uslugu koju mi zdravstveni radnici pružamo na ovim prostorima. Najosnovnije je da budemo tu, izađemo na izbore i glasamo 112, kazala je Dimitrijević.

Takođe, kandidat za poslanika Verica Ćeranić je pozvala prisutne da izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu, jer je ona jedina koja se bori za opstanak i ostanak na ovim prostorima.

-Bila sam direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje i u tom mandatu sam puno pomogla svima koji žive na prostoru KiM zajedno uz podršku vaših predstavnika Privremenih organa, a sve to uz podršku države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića. U poslednjih 12 godina se mnogo toga promenilo kada se radi o uključenju svih lica bilo kroz posao ili neki vid pomoći. Nema čoveka koji nije mogao da dođe do neke institucije, uvek smo vam bili dostupni. Svi zajedno kao predstavnici Srpske liste molimo vas da 9. februara zajedno sa porodicama podržite Srpsku listu kao jedinu listu koja se bori za opstanak i ostanak svih nas koji smo rešili da ostanemo da živimo ovde. Vi ste svima nama ogledalo koje pokazuje kako treba da se borimo da ostanemo i opstanemo na ovim prostorima, kazala je Ćeranić.

Još jedan od kandidata za poslanika Ružica Božović je istakla da bez države Srbije ne bi postajali na ovim prostorima i zato je bitno da se izađe na izbore i glasa za Srpsku listu.

-Mislim da nikada do sada nije bilo potrebno jedinstvo kao danas. Zato dobro razmislite budite mudri, mi bez države Srbije ne bi postojali na ovim prostorima, bitno je da svi izađemo na izbore 9. februara, da glasamo za Srpsku listu i broj 112 kako bi se i dalje borili za prosperitet i opstanak srpskog naroda i obezbedili neki budući možda bolji život za buduće generacije, rekla je Božović.

Devetog februara pokažimo jedinstvo kao jasnu poruku da mi druge države osim Srbije nemamo, istakao je potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić.

-Danas smo došli da potvrdimo ono što je najvažnije, a to je da 9. februara pokažemo jedinstvo baš ovde u Metohiji, baš ovde u Orahovcu, Velikoj Hoči kao jasnu poruku svima da mi druge države osim države Srbije nemamo, a da bi to potvrdili moramo da glasamo za broj 112, za Srpsku listu koja je jedina koju država Srbija podržava. Iza nas je vreme u kome su na svaki mogući način pokušali da nas proteraju sa ovih prostora, iza nas je period kada su za sve to što je Kurti radio Srbima, i pokušaji zatvaranja srpskih institucija, neko želeo da za to okrivi Srpsku listu, državu Srbiju i predsednika Vučića. Imam obavezu da vam pre svega kao prijatelj kažem da ne nasedate na ove priče i ne dozvolite da takva priča prolazi kod vas, jer je to upravo cilj Aljbina Kurtija, da posvađa i razjedini Srbe i da nas na taj način oslabi, kazao je Jevtić.

Dodao je da je država Srbija pokrenula niz akcija kako bi pomogla svima onima kojima je pomoć najpotrebnija.

-Pomagala je na različite načine sve ono što su bili prioriteteti vas ovde, ne bilo čiji drugi, da ne govorim o činjenici da je samo poslednjih nekoliko meseci država Srbija pokrenula niz stvari kao direktnu pomoć svima onima kojima je pomoć najpotrebnija, i kroz ova davanja koja će uskoro krenuti direktno svim licima koja su nezaposlena. Kritike nam pomažu da bolje radimo svoj posao i nemamo nikakav problem da ih čujemo, ali ćete od nas uvek dobiti odgovore koji nisu lažna obećanja, već ono što zaista možemo da uradimo, naveo je on.

Jevtić je dodao da će osvajanje svih deset mandata značiti bolju budućnost srpskog naroda na ovim prostorima.

-Moram da kažem da 9. februara osvajanjem svih deset mandata činimo prvi korak ka onome što mislimo da će biti bolja budućnost srpskog naroda na ovim prostorima, prvi korak ka onoj slobodi kojoj težimo koju nam je neko uskratio, ponajviše u poslednje četiri godine. Drugi korak će biti da zauzmemo ona mesta u institucijama koja pripadaju srpskom narodu po zakonima, ne da nam neko nešto poklanja, nego ono što nam pripada. Zašto je to važno? Pogledajte samo šta se danas dešava u trenucima kada su neki drugi koje nije birao srpski narod na tim pozicijama. Ako Kurti misli da je zatvaranjem nekih zgrada zatvorio srpske institucije na ovim prostorima, ja mu kažem da se grdno vara. Institucije mogu da za nekoga budu neke zgrade, za nas su institucije ljudi, i u tom smislu dok je Srba na ovim prostorima biće i države Srbije na ovim prostorima i to je poruka naša i odavde, istakao je Jevtić.

