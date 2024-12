VUČIĆ O AMERIČKIM SANKCIJAMA NIS-U: Teški dani i teški razgovori su pred nama

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas povodom najave SAD da će uvesti sankcije NIS-u zbog ruskog vlasništva da ćemo grozničavo morati da tražimo rešenje, ali da kao predsednik nije spreman da u ovom trenutku uopšte razgovara o potencijalnom uvođenju sankcija Srbije Moskvi.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Vučić je gostujući na RTS na pitanje da li bi uvođenje sankcija Moskvi bilo rešenje problema rekao:

- Mislite da li bi neko želeo da mi uvedemo sankcije Moskvi, a da onda razmisle o ovome? Ja za to nemam dokaz. Ne isključujem tu mogućnost, ali nemam dokaz da je to tako. Ali, kao predsednik Srbije i kao neko ko predsedava Savetom za nacionalnu bezbednost, ja nisam spreman u ovom trenutku da uopšte razgovaramo o potencijalnim sankcijama Moskvi".

Istakao je da je Srbija gotovo tri godine izdržala vodeći jednu principijelnu, ozbiljnu i odgovornu politiku u kojoj smo od početka bili za mir.

- Od početka smo se držali principa međunarodnog javnog prava. Od početka poštovali povelju Ujedinjenih nacija i tražili i mir i primirje i sve drugo. I nismo uvodili sankcije Ruskoj Federaciji. Sada da tu politiku menjamo? Nije pitanje da li biste se loše osećali, jer zbog svoje zemlje morate ponekad da uraditi takve stvari, ali ćemo dati sve od sebe da tako nešto ne učinimo. I da politiku ne promenimo - poručio je Vučić.

Vučić je rekao na pitanje kakve posledice sankcija SAD za NIS mogu biti za našu zemlju - teške ako ništa ne uradimo.

- Ali moramo da uradimo, moramo da razgovaramo najpre sa Amerikancima, da dobijemo papir, mi imamo i neku vrstu zvanične potvrde, ali moramo da vidimo papir, mi još nismo videli dokument. Kada vidimo dokument, razgovaramo najpre sa Amerikancima, onda idemo da razgovaramo sa Rusima, moramo da rešimo problem, ne možemo da ostavimo Srbiju bez nafte u sred zime, ali istovremeno gledaćemo da sačuvamo naše prijateljske odnose sa Rusima i gledati da ne pokvarimo odnose sa onima koji uvode sankcije - rekao je Vučić.

Dodao je da se ta odluka SAD donosi u teškom trenutku, kako je rekao, početak zime, kraj jeseni.

Naveo je da ta odluka bila u više navrata na različite načine najavljivana iz Evropske unije i da su pripreme vršene, ali da suštinski na kraju dolazi iz SAD.

Kaže da je naša zemlja tako obaveštena da bi ta odluka SAD trebalo da stupi na snagu 1. januara.

- Mi smo tako obavešteni i to smo obavešteni zvaničnim kanalima - rekao je on.

Na pitanje da li bi moglo nešto da se promeni promenom američke administracije, Vučić je rekao da prvo moramo da dobijemo dokument pa da razgovaramo sa trenutnom administracijom, zato što se nama žuri.

- Zamislite, postavljate mi pitanje, ako recimo oni kažu da to važi od 1. januara, sad oni kažu imate rok od 15 dana i nama 16. januara zavrnu naftu preko Jadranskog naftovoda iz Omišlja, odakle dolazi iz Hrvatske. A šta radimo 17, 18, 19? Uzimamo, trošimo vojne rezerve i sve druge rezerve. Znate li kakav bi to haos ovde izazvalo? Još posebno znajući nas, Srbe. Išli bismo sa onim balonima i kupovali, a da ne pričamo o tome kako to strateški izaziva mnogo dublje poremećaje koje nemaju veze sa tih tri ili pet ili deset dana kupovine nečega na ulici. Tako da mi te probleme moramo da rešavamo odmah. Ne možemo da čekamo i da gledamo u bob hoće ili neko da pusti nešto ili neće - naveo je Vučić.

Naglasio je da nije jednostavna situacija, ali da nam nije prvi put.

Kako je rekao, grozničava ćemo morati da tražimo rešenje i uveren je da ćemo naći rešenje.

- Teški dani i teški razgovori su pred nama. Jeste i sad zamislite ako su nam potrebne velike novce, ako nam je potrebno milijardu, dve milijarde, odkud ja znam u kakvim sve uslovima. Zamislite da ste nekada tražili da neko sto miliona isplati odjednom, a ne milijardu da isplati za nešto prosto, ali dobro danas ne mislim da bi čak i tako nešto bio najveći problem. Ali bi to opet uticalo na naš deficit i na hiljadu drugih stvari, spori rast i mnoge druge probleme bi pravilo - rekao je Vučić.