PREMIJER VUČEVIĆ DONEO SJAJNE VESTI BANAĆANIMA: "Pitanje dana je izgradnja auto-puta od Beograda, preko Zrenjanina ka Novom Sadu"

PREMIJER Srbije Miloš Vučević svečano je otvorio četvrte po redu "Dane porodice", u Perlezu, poručivši građanima da čuvaju porodicu i da se drže zajedno.

Vučević se zahvalio organizatorima na pozivu i podsetio građane da je ovo za njega drugi put da bude pored Begeja zajedno sa ljudima koji veruju u istu Srbiju u koju i on veruje.

-Srbiju koja želi da bude bolja, modernija, sigurnija, bezbednija. Srbiju koja ne želi i ne sme da se odrekne onoga što jeste. Mi ne želimo da nas uslove da bismo bili moderni da moramo da ne budemo ono što jesmo. Ne želimo da budemo moderni i napredni tako što ćemo da zaboravimo kako nam je ime i prezime, koje smo vere i kojim pismo pišemo. Naš skok u budućnost ne znači da se odričemo istorije i kulture. Naš skok u budućnost ima siguran padobran. To je ono što je čuvalo našu državu kada smo bili zajedno, verovali u Boga. Drago mi je što je ovde sa nama gospodin Zukorlić. Drago mi je što je neko ko je iz islamske zajednice sa nama, jer pokazuje da pravoslavni hrišćani i muslimani moraju da budu danas zajedno. Ne dozvolite da nas podele, to sam pre neki dan rekao u Novom Pazaru, a kažem i danas u Perlezu, u Banatu- rekao je premijer i dodao da je nasušna potreba da se držimo zajedno, kao i da poštujemo porodice.

On je naglasio da ne treba nikome ništa nametati, terati ni u šta, ali da ni niko ne treba da zabranjuje da verujemo u Boga, Srbiju i porodicu.

-Mi kada smo poštovali očeve i majke, vaspitali decu i čuvali otadžbinu bili smo najorganizovaniji i sabrani. Nemojte da nas dekodiraju da bi nas ubedili da smo uspešni i napredni. Mi smo zajednica koja živi na istom prostoru.

Premijer je za građane Banata i Zrenjanina doneo i sjajne vesti.

-Neće biti kao u onoj čuvenoj pesmi “Garavog sokaka” da je u Perlezu stao voz, nego radimo brzu prugu od Beograda, Pančeva, Zrenjanina jedan krak, a drugi krak prema Čoki i Subotici da otvorimo i železničku magistralu, da spasemo Banat da nam ne bude slepo crevo. Pitanje dana je izgradnja auto-puta od Beograda, preko Zrenjanina ka Novom Sadu. Je l’ znate šta znači za Banat kad dobija auto-put i brzu prugu? Moram da dodam da sa severa onaj deo od Bačkog brega, Sombora, pa sve do Kikinde i Crnje, i taj severni deo neće biti zapostavljen. To su bitne stvari, kao što je bitno što ćemo vraćati kasarnu gde smo nekad imali. Ljudi se raduju, kad čuju da će ponovo imati kasarnu, presrećni su. Ne samo da će biti sigurniji, nego svaka kasarna je mala fabrika u tom mestu. Ono sto je Milica rekla, a i Sima se dotakao- džabe škole i obdaništa ako nema dece. Džaba kasarne ako nema vojnika, džaba fabrike alo nema radnika, džaba vozovi ako nema putnika, džaba najbolje svecanosti ako nema naroda i dece. Suština je u narodu, da nas bude više, da budemo brojniji, da preživimo, da ostanemo i opstanemo na obim prostorima. Ko to ne razume, ne shvata suštinu politike i suštinu života. Ne zbog para ili nekog statističkog podatka, procenta, izveštaja, već da bi ljudi ostali ovde i da bi nam se deca rađala. To je Srbija u koju verujemo i to su vrednosti koje promovišemo kroz Dane porodice. Nikome ništa ne namećemo, samo tražeći da nam niko ništa ne zabranjuje. Nemojte nam ćirilicu zabraniti, da kažemo da smo Srbi, nemojte nam zabraniti da verujemo u Boga, da volimo našu državu. Mi rezervnu nemamo, a vi kako hoćete. Mi ćemo da je čuvamo, branimo i sačuvaćemo. Živeo Perlez, Grad Zrenjanin, nas lepi, ravni Banat i naša jedina država slobodna i nezavisna, živela Srbija! - rekao je u govoru.

