NA N1 POLUDELI SKROZ? Ćulibrk analizira kako Vučić pravi palačinke

UREDNIK nedeljnika "Radar" Milan Ćulibrk analizirao je, verovali ili ne, kako predsednik Srbije Aleksandar Vučić pravi palačinke.

Foto: Printskrin N1

- Ja sam gledao kako on pravi palačinke. On je dešnjak i prevrće palačinak levom rukom. To se ne radi. Tiganj se drži u levoj, a palačinak prevrće desnom! - kazao je Ćulibrk.

Ipak, na snimku se može videti da je Vučić radio upravo kako Ćulibrk smatra da treba, ali koliko je normalno da N1 analizira kako Vučić pravi palačinke procenite sami.