BRNABIĆEVA UPUTILA JASNU PORUKU: Dehumanizacija i satanizacija kojoj je izložen Vučić nikada ranije nije viđena u našoj zemlji (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić istakla je kako su napadi na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i pozivi na njegovo ubistvo svakog dana sve otvoreniji i brutalniji u medijima Dragana Šolaka.

- I, šta kažete, haluciniram kad pričam o obojenim revolucijama? Branite jadnog malog tajkuna Šolaka od velikog, zlog Vučića? Niko nikad nije pozivao na ubistvo predsednika Vučića? Istina je - i to ama baš svi u Srbiji znaju - da su pozivi na ubistvo Aleksandra Vučića na svim Šolakovim medijima svakodnevni i sve otvoreniji i brutalniji. Mislite da to može bez Šolaka? Naravno da ne. On je postavio i ton i narativ. Da nije, rekao bi svojim medijima da makar jednom prekinu ovakve tirade, svojim novinarima da prekinu sagovornike i upozore ih na neki kodeks i profesionalne standarde. To ne da se ne dešava, već se utrkuju ko će više i gore. Ne možete nas sprečiti da o tome slobodno govorimo i da se protiv toga borimo. Dehumanizacija i satanizacija kojoj je izložen



