VUČIĆ O IZJAVI KRISTIJANA ŠMITA: To je laž! Mora time da se služi, ništa drugo ne može da nađe što bi mogao da kritikuje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Palate Srbija gde je komentariosao izjavu Kristijana Šmita koji je rekao da se predviđa pravo na secesiju srpskog entiteta.

Kristijan Šmit, Foto Tanjug

- Ako je rekao da se predviđa pravo na secesiju srpskog entiteta, to je laž. Mora time da se služi, ništa drugo ne može da nađe što bi mogao da kritikuje. Pogledajte akt i recite gde piše, ne piše nigde. Kažu rezolucija o Srebrenici pogrešno shvaćena, a o Jasenovcu nije, kakvi su to dvojni aršini. Neverovatno licemerje poslednjih dana i nedelja. Kažu imenuju se oni koji su počinili genocid, ne imenuje se niko. Kažete lažemo da je kolektivizacija u pitanju, bavim se činjenicama, volim da analiziram stvari, juče je Zaracin rekao nemam ništa ni protiv Srba ni protiv Srbije ali se u Srebrenici dogodio genocid. Kako dođe do Srba i kolektivne krivice ako to nigde ne piše, uveravao si me to pre mesec dana, kako si došao do toga. Svi znate da sam u pravu.

- Biće sve što je Vučić rekao, nisam ništa izmišljao, govorio sam istinu. Kako si se Zaracin setio da to ima veze sa Srbijom, a pre pet dana dokazivao da nem veze. Kako nisi pomenuo nekog poimenično, nego Srbe i Srbiju. Sam smislio ili ti je neko pomogao? Inteligentan je on, mogao je sam da smisli, neki drugi nisu u stanju sami da smisle. Samo da dobro vidite da su znali od početka.