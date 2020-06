V. N. | 13. jun 2020. 06:48 | Komentara: 0

MINULE dve nedelje jun je pokazao zašto ima "zvanje" najkišovitijeg meseca u godini, a tako će biti i u sedmici pred nama. Po najavama meteorologa, za vikend i narednih dana biće toplo s najvišim dnevnim temperaturama od 19 do 29 stepeni, ali i dalje nestabilno. Smenjivaće se sunce i kiša, a od sutra i narednih dana na snazi će biti žuti meteo-alarm, što znači da će za tri časa lokalno biti i više od 10 litara padavina po metru kvadratnom.





Posle umereno oblačnog jutra, ponegde sa slabom kišom, danas će biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne na istoku i jugoistoku, a uveče i na krajnjem severu moguće su kratkotrajne padavine. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. U najtoplijem delu dana temperatura će se kretati od 26. do 29. podeoka Celzijusove skale. Sutra pre podne če biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno s pljuskovima sa grmljavinom. Biće i slabog i umerenog zapadnog i jugozapadnog vetra. Najniža temperatura će biti od 13 do 18, a najviša od 25 do 29 stepeni.

U ponedeljak i utorak biće oblačno i svežije s pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature će biti od 13 do 17, a najviše dnevne od 22 do 26 stepeni. Od srede do kraja predstojeće radne sedmice preovladavaće nestabilno vreme, promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima grmljavinom.