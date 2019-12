E. B. TALIJAN | 10. decembar 2019. 11:02 |

NOVOGODIŠNjE slavlje se bliži, a građani vole da tih dana imaju bogatu trpezu, što će kućne budžete prilično istanjiti. Prema gruboj računici, četvoročlanoj porodici će za tri dana praznovanja biti potrebna gotovo polovina prosečne plate, od 15.000 do 20.000 dinara. To će biti dovoljno da se počasti i poneki gost koji svrati.

Gozba na srpski način teško može da se zamisli bez pečenja, sarmi, predjela, ruske salate i slatkiša. Ako odlučite da kupite gotovo pečenje, cena kilograma jagnjećeg je 1.600, a prasećeg 1.200 dinara. Za tri dana je potrebno pet kilograma. U velikim trgovinskim lancima svinjski but i plećka koštaju od 520 do 550 dinara, a juneći oko 770 dinara. Praseće meso je 480, dok je jagnjeće 670 dinara. U zavisnosti od toga za koju vrstu mesa se opredelite i da li je sirovo ili pečeno, treba izdvojiti od 2.400 do 6.000 dinara.

- Za 25 sarmi sa malo slaninice i suvih rebaraca potrebno je 1.225 dinara, ako kupujete listove kiselog kupusa - kaže za "Novosti" Jana iz Beograda. - Da biste napravili dovoljno ruske salate za tri dana, planirajte da utrošite 1.150 dinara.

Pročitajte još - Praznovanje sveca veliki izdatak za kuću: Koliko košta slavska trpeza?

Bogatija torta, sa lešnicima i orasima, kako kaže Jana, košta 1.500 dinara.

- Alkoholno i bezalkoholno piće predstavlja značajnu stavku u budžetu - objašnjava naša sagovornica. - Ako računamo flašu viskija, tri flaše vina, tri litre piva i isto toliko soka, biće potrebno oko 3.500 dinara.

Mesne prerađevine su veoma skupe, ali i nezaobilazne na prazničnoj trpezi. Cene sremske kobasice, kulena, dimljenog vrata, pečenice, kreću se od 850 do 1.200 dinara, a na akcijama se mogu naći i do 200 dinara jeftinije. Pršuta je najskuplja i košta od 2.400 do 5.000 dinara. U proseku za predjelo, koje obuhvata suhomesnate proizvode, kačkavalje i fetu, treba izdvojiti 4.750 dinara.

Uprkos jakim cenama, hipermarketi očekuju povećanu prodaju suhomesnatih proizvoda tokom praznika. Kupci najviše pazare stišnjenu šunku, čajnu kobasicu, kulen, dimljenu pečenicu i vrat.

- Pažnju potrošača sve više privlače kvalitetniji proizvodi, koji su višeg cenovnog ranga - kažu u trgovinskom lancu "Univereksport". - U odnosu na prošlu godinu nešto je viša cena slanine i čvaraka, ali prodaja nije opala, već se kreće uzlaznom putanjom.





Foto Tanjug/S.Petrović



Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović savetuje potrošače da ne preteruju u pripremanju obilnih obroka za vreme praznovanja i da budu umereniji. Upozorava i da vode računa šta i gde kupuju, kako bi uštedeli.

Pročitajte još - Praznovanje sveca veliki izdatak za kuću: Koliko košta slavska trpeza?

- Građani treba da otvore četvore oči i da pre nego što krenu u kupovinu istraže cene u različitim marketima i na pijacama - kaže za "Novosti" Papović. - Sve informacije postoje na internetu i lako je uporediti ih.

OČEKUJE SE SKOK CENA

MESNE prerađevine su poskupele u odnosu na prošlu godinu, a prodaja u hipermarketima ostala je na istom nivou. Očekuje se da će njihova cena nastaviti da raste, ali konzumacija neće padati. Ovo za "Novosti" kažu poznavaoci tržišta. Objašnjavaju da je taj skok izazvala pojava afričke kuge svinja u Kini koja je zbog deficita svog stočnog fonda prinuđena na nabavku svinjskog mesa iz Evrope. Sirovine su dramatično poskupele, a u Srbiji ih nema dovoljno. Proizvođači svinja su smanjili broj grla zbog straha od afričke kuge i podižu cene.