- Proširen je spisak simptoma. Pridodati su dijareja i mučnina. To možda ukazuje, ne tvrdim stoprocentno, na neke nove vidove virusa - rekao je juče gostujući na RTS-u direktor DZ "Dr Milutin Ivković" na Paliluli Aleksandar Stojanović.





Razvijanje simptoma i klinička slika obolelih zavisi od prethodnog zdravstvenog stanja pacijenta. Hronični bolesnici, naročito oni koji imaju srčane probleme, dijabetes ili probleme sa plućima su rizičniji nego ostali. Težina simptoma zavisi od starosti pacijenta i imuniteta. Prvi znaci infekcije pojavljuju su u vremenskom procepu od dva do 14 dana nakon infekcije virusom.





Do sada smo znali da na koronu posumnjamo ako primetimo suv kašalj, temperaturu, otežano disanje i malakasalost, međutim novi slučajevi prijavljuju i gubitak čula ukusa i mirisa, dijareju i mučninu.Ono što je on primetio kod pacijenta u kovid ambulanti u domu zdravlja na Paliluli, potvrđuje se i na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje.Na tom sajtu kažu da su osnovni simptomi ove bolesti slični gripu i da su to u osnovi temperatura, suv kašalj, otežano disanje, bol u mišićima i umor. Kasnije je Centar za kontrolu i prevenciju bolesti pridodao i simptome poput glavobolje, gubitka čula ukusa i mirisa kao i bolove u grlu.Oni napominju i da su to simptomi koji se najčešće javljaju, ali ponekad ih ne mora ni biti.Tako simptomi mogu biti drhtavica uz suv kašalj ili otežano disanje.GZJZ kao i doktor Stojanović napominju da simptom može biti i dijareja.Takođe, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti ističe da su takozvani simptomi alergije - zapušen nos ili konstantno curenje nosa, mučnina i dijareja tri nova simptoma korone virusa.Centar za kontrolu i prevenciju bolesti napominje da će nastaviti sa dopunjavanjem liste kako se istraživanje o virusu bude razvijalo.