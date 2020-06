Tanjug | 23. jun 2020. 09:48 | Komentara: 0

EPIDEMIOLOG Branislav Tiodorović izjavio je danas da se ne razmišlja o ponovnom uvođenju vanrednog stanja ili policijskog časa zbog epidemije korona virusa, ali da će najverovatnije biti doneta mera obaveznog nošenja maski u javnom prevozu, tržnicama, pijacama i zatvorenom prostoru uopšte.Kako je rekao treba ozbiljno shvatiti da skupovi, bilo utakmice ili žurke, kao i okupljanja, takođe doprinose širenju virusa, što posebno treba da shvati mlađi deo populacije."Nema opravdanja za uvođenje vanrednog stanja. Postoje mere i moramo od sredine do sredine uvoditi zaoštravanje i ublažavanje mera u zavisnosti od situacije", rekao je Tiodorović, koji je i član Kriznog štaba.On je pojasnio da rezultati poslednjih dana navode da se razmišlja o pooštravanju mera za sprečavanje širenja korona virusa."Nažalost maske, distanca, pranje ruku, dezinfekcija nisu dovoljno na nivou u celoj Srbiji kao što bi to trebalo da bude", pojasnio je on i dodao da u Beogradu, Novom Pazaru, Tutinu situacija ide ka nepovoljnoj.Situacija u tim sredinama nas dovodi u situaciju da razmišljamo o pooštravanju određenih mera.