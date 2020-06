Novosti online | 19. jun 2020. 22:30 | Komentara: 0

Doktorka Darija Kisić Tepavčević poručuje da korona virus nije isti kao u martu i aprilu, ali da i dalje cirkuliše. Najvažnije je poštovati preporuke epidemiologa, kao što, kako ističe Kisić Tepavčevićeva, to čine penzioneri.U Srbiji je u poslednja 24 sata korona virus potvrđen kod još 93 osobe od 6.729 testiranih. Umro je još jedan oboleli od kovida 19. U bolnicama je na lečenju trenutno 628 pacijenata, a na respiratoru 18.Zamenica direktora "Batuta" prof. dr Darija Kisić Tepavčević ukazuje da korona virus više od tri i po meseca cirkuliše u Srbiji. Međutim, sada po karakteristikama nije isti kao u martu ili aprilu."Po karakteristikama nije isti kao kada je detektovan u martu i aprilu, izaziva mnogo blaže forme bolesti, ali se prenosi na isti način. Ako mu dozvolimo, on će to iskoristiti", navela je Kisić Tepavčevićeva.Ukazuje da su faktor rizika sve manifestacije na kojima smo u kontaktu duži period. Manja je opasnost kada je manifestacija na otvorenom, kao što je slučaj sa nekim sportskim događajima.Najvažnije je poštovati preporuke epidemiologa, kao što, kako ističe Kisić Tepavčevićeva, to čine penzioneri."Mi iznova ponavljamo isto: Primenjivati mere fizičke distance, nošenje maske i pranje ruku spasavaju živote. Da se ugledamo na najstarije koji, iako su u najvećem riziku po strukturi obolelih, ne obolevaju, u zatvorenim prostorima oni nose maske", rekla je zamenica direktora "Batuta".Zaraženih ima među studentima, a dr Kisić Tepavčević navodi da ih je oko 20."Oni imaju asimptomatske, ili blaže manifestacije. Ali i među njima ima hroničnih bolesnika i kod njih je povećan oprez.""Zasad dovoljno mesta na infektivnim klinikama"Na pitanje da li ima dovoljno mesta u bolnicama, doktorka navodi da zasad ima i da kapaciteti u okviru infektivnih klinika zadovoljavaju potrebe."Prethodnih meseci smo pojačali kapacitete, tako da kada nam je trebalo stavili smo u funkciju bolnice, povećali broj respiratora, a onda jednu po jednu isključivali. Nadamo se da nam više nikada neće biti potrebno da rade u punom kacapitetu, ali zasad kapaciteti infektivnih klinika zadovoljavaju potrebe", navela je Kisić Tepavčevićeva.Kada je reč o trudnicama, ginekološko-akušerske klinike imaju izolacione jedinice za sumnjive ili pozitivne slučajeve.