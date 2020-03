J.SIMIĆ | 24. mart 2020. 12:27 | Komentara: 0

U KLINICI za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu trenutno je hospitalizovano 13 pacijenata.Tri su u teškom opštem stanju i priključeni su na respirator.Reč je o dva pacijenta iz Kikinde koji su ranije dopremljeni u kliniku a treći kojem je mesto boravka Novi Sad, dopremljen je u ponedeljak- rekao je pokrajinski sekretar dr Zoran Gojković danas novinarima u Novom Sadu.

Gojković je upozorio da će protiv dva pacijenta,primljena u ponedeljak , biti podnete krivične prijave jer su obavljali privatni posao,a jedan od njih,stomatolog, radio je neko vreme u privatnoj oridinaciji, po svemu sudeći i uprkos znacima korona infekcije !

Prošle nedelje svim zdravstvenim ustanovama u Vojvodini sugerisano je da lekari, zaposleni u državnim ustanovama u potpunosti prekinu svoje angažmane u privatnim ordinacijama kako bi se sprečilo da kontaktima dorinesu širenju zarazue

Postoji manji broj zdravstvenih radnika, rekao je sekretar, koji se oglušuju o zakon.Zakonom predviđene kazne zatvora u slučaju nesavesnog ponašanja iznose so do osam godina zatvora, a ukoliko to rezultira smrću,do 12 godina.

Počevši od 6.marta kada je registrovan prvi slučaj u Srbiji a reč je o pacijentu iz Bačke Topole, testirano je 276 građana Vojvodine na Institutu za javno zdravlje i u Torlaku. Dr Gojković je naglasio da epidemiloška služba,sanitarna inspekcija, MUP i kol-centri pokrivaju ukupno više od 5.500 ljudi koji su bili u kontaktu sa ovih 36 obolelih.Oni se svakodnevno kontaktiraju i testiraju se u zavisnosti od simptoma. Najveći broj kontakata,inače,zabeležen je u Sremskoj Mitrovici, Rumi i Staroj Pazovi.

Od ukupno 36 obolelih u Vojvodini, njih 14 su iz Južnobačkog okruga (centar Novi Sad).U Zapadnobačkom okrugu (Sombor) registrovan je jedan zaraženi, dva u Severnobačkom (Subotica),šest u Južnobanatskom (Vršac),tri u Srednjebanatskom (Zrenjanin)a sedam u Severnobanatskom okrugu (Kikinda)

Sremski okrug (Sremska Mitrovica) tek prekjuče dobio je prva tri zaražena.Oni su u našu zemlju došli iz inostranstva.Svi oni s kojima su kontaktirali, stvaljeni su u izolaciju.

MASKE U PALANCI DUPLO SKUPLjE?

REAGUJUĆI na informaciju na društvenim merama da je državna apoteka u Bačkoj Palanci prodavala maske po duplo višoj ceni,predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović kazao je da će inspekcija kontrolisati apoteke i upozorio sve da poštuju sve donete mere jer samo tako ćemo se sa što manjim posledicama izvući iz pandemije.

PENZIONERIMA POMOĆ,ZRENjANINU VODA

POKRAJINSKA vlada, kako je kazao Mirović,u poslednja dva dana sa ukupno 111 miliona dinara pomogla je manje razvijenim lokalnim samoupravama za prehrambene pakete penzionerima čija su mesečna primanja sa manje od 30.000 dinara.Takođe,u Zrenjanin će danas ili sutra, najkasnije do 15 sati, biti otpremljeno oko 30.000 litara namenjenih Zrenjanincima koji nemaju mogućnost da izlaze iz svojih kuća.





FINANSIJSKA PODRŠKA ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

POKRAJINSKA vlada otvorila je dva namenska računa za podršku zdravstvenim radnicima u AP Vojvodini, na koja građani i privredna društva, ukoliko su u mogućnosti i ukoliko to žele, mogu donirati novčana sredstva uplatom na dinarski i devizni podračun:

Dinarski podračun broj: 840-5048741-67

Devizni podračun broj: 840-324771-83

Instrukcija za plaćanje na devizni račun je na sledećem LINKU:

Novac će, na osnovu kriterijuma, biti upućen najangažovanijim i najugroženijim zdravstvenim radnicima koji su na prvoj linije borbe protiv korona virusa. Pokrajinska vlada uplatila je prvih deset miliona dinara na namenski račun.