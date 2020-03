Tanjug | 24. mart 2020. 09:08 | Komentara: 0









Epidemiolog Predrag Kon rekao je danas da planirani prelazak na agresivno suzbijanje korona virusa znači testiranje i onih koji su bili u kontaktu sa inficiranim osobama, kao i onih koji su u samoizilaciji, a ne samo obolelih.Kon je, za RTS, objasnio da sa politike zaravnjenja krive, koja je sadržala vanredne mere, policijski čas, smanjenje kontaktaka, prelazimo na opciju agresivnog suzbijanja, a deo toga je otkrivanje svih nosioca virusa i smeštanje u posebne, specijalno izgrađene bolnice."To podrazumeva masovno testiranje. Svi koji su bili u kontaktu sa osobom koja je inficirana će se testirati, a isto važi i za one koji su do sada bili u samoizolaciji, da ne bi ostalo da su nosioci virusa i prenosili ga. Posao je ogroman, ali omogućuje ubrzano suzbijanje u odnosu na raniju varijantu da samo razvlačimo i čuvamo živote, jer su testirani samo teški slučajevi", kazao je on.Ukazao je da će svi laboratorijski kapaciteti zemlje biti uključeni u to, navodeći da ima trenutno 10.000 ljudi u samoizolaciji.Kazao je da je potrebno planirati posao testiranja kako bi se smanjila mogućnost zaražavanja."Treba da znamo da imamo činjenicu da od 17 do 5 nema nikog na ulicama. Do tada treba organizovati delove domova zdravlja. Nema više skupljanja testova po kućama", naveo je on.Kon je rekao da ovo podrazumeva dodatni napor, a da su mogućnosti epidemioloških službi na gornjoj granici.Što se trijaže tiče kaže da je to najbolja metodologija za čuvanje života, a istovremeno mora biti i najzaštićenija.Objasnio je da je to dobro zbog testiranja u perspektivi i pravovremenog otpuštanja onih koji imaju dva negativna testa.