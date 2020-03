- Na aerodromu Šarl de Gol u Parizu nalaze se srpski putnici od kojih su neki već četiri dana tu. Bez informacija kada će krenuti za Srbiju - poslala nam je mejl Ana Mijatović, jedna od putnica na pariskom aerodromu koja je tu "zarobljena" sa još 200 naših državljana. Pomoći još nema.U četvrtak je organizovan let koji odvezao deo srpskih državljana.- Taj dan je ostalo 60 putnika na aerodromu koji nisu mogli da stanu u avion. Oni i danas čekaju. U petak je bio zakazan naredni let iz Pariza za Beograd. Otkazan 30 minuta pred uzletanje. Za ovaj let je još 80 ljudi ušlo na aerodrom, avion je poleteo prazan. Države iz okruženja poput Albanije, Hrvatske, Crne Gore i Bugarske su u međuvremenu slale avione za evakuaciju. Albanija je slala avion za troje svojih građana. Kroacija erlejns je ponudila da sve srpske putnike preveze preko Zagreba zajedno sa Hrvatskim državljanima kojih je bilo samo 8 u avionu.Ana tvrdi da još uvek nisu dobili dozvolu od Srbije za ukrcavanje.- Na ograničenom prostoru raste broj ljudi iz dana u dan i sa njim raste i rizik da zdrava osoba bude zaražena ovim opasnim virusom. Trenutno nas je ovde 200, koliko treba da nas bude da bi Srbija poslala let?