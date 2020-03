Lj. B. | 21. mart 2020. 07:31 |

O TOME kako će biti završena školska godina i đaci biti upisani u srednje škole i na fakultete, razrađuje se više scenarija - rekao je juče ministar prosvete Mladen Šarčević.- Razmatraju se modeli za slučaj da škole budu zatvorene do 1. maja, polovine ovog meseca, 1. ili 15. juna, ili pak do kraja školske godine - rekao je Šarčević, uz ocenu da je veliki deo obaveza moguće obaviti na daljinu.Ministar naglašava da svi mogu da budu relaksirani kada je u pitanju upis dece u srednje škole i na fakultete, kao i polazak u osnovnu školu.Što se tiče upisa dece u prvi razred osnovne škole, ministar kaže da je dovoljno da ih škole sada evidentiraju - telefonski ili mejlom, a da će, kada uslovi to dozvole, biti obavljeni i sistematski pregledi budućih prvaka i psihološko testiranje.- Sistematske preglede prvačića možemo da obavimo u junu, julu, avgustu - naveo je ministar.Kada je reč o visokom obrazovanju, samo fakulteti koji imaju akreditovane programe za učenje na daljinu mogu da organizuju i ispite na daljinu.