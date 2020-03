Novosti Online | 19. mart 2020. 23:38 |

Grupa studenata koji su državljani Srbije "zarobljeni" su na aerodromu u Amsterdamu. Oni ne mogu da se vrate u našu zemlju jer im je otkazan let, na aereodromu su sve prodavnice zatvorene pa su bez hrane, a uskoro neće moći da se jave svojim porodicama jer nemaju gde da napune mobilne telefone.Studenti apeluju na našu Vladu da reaguju jer imaju manje od 24 sata pre nego što se aerodrom zatvori skroz.- Mi smo državljani Srbije na amsterdamskom aerodromu, studiramo u Americi i bavimo se sportom - rekao je ejdan od okupljenih studenata. - Danas tokom leta za Amsterdam, saznali smo da nam je otkazan let. Ne postoji mogućnost da se vratimo kući za Srbiju. Stupili smo u kontakt sa ambasadom, ispratili smo konferenciju za medije koju je održao predsednik Aleksandar Vučić i predsednica vlade. Želimo da se zahvalimo našim ljudima u konzulatu u Hagu za odličnu komunikaciju i za sve što su uradili za nas.Kao što vidite aerodrom je polu-prazan i prema nezvaničnim informacijama aerodrom će se zatvoriti za manje od 24 sata. Gotovo da nema letova, sve radnje su zatvorene, jako je teško doći do hrane. U ovom delu gde smo mi ne možemo da napunimo telefon i ne možemo da napustimo granice. Pitanje je šta je sledeći korak.Drugi student je apelovao na vladu Republike Srbije da im nekako pošalje pomoć i da im organizuju prevoz iz Holandije za Srbiju na bilo koji način.- Ako može u što kraćem vremenskom roku jer ne znamo kakva će situacija biti u Holandiji. Situacija se menja baš kao i u Srbiji - rekla je jedna studentkinja.