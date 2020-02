R. DRAGOVIĆ | 29. februar 2020. 08:00 | Komentara: 0

SUDBINA povučenog Ustava eparhija SPC u SAD, buduće funkcionisanje Crkve u Severnoj i Južnoj Americi, njen naziv i pravni status - pitanja su koja će se naći na dnevnom redu Crkvenog sabora u Klirvoteru, na Floridi, kome prisustvuje i patrijarh srpski Irinej. Njegov prvi zadatak biće utvrđivanje realnog stanja u kome se nalazi SPC na američkom kontinentu, rešavanje brojnih problema i pomirenje zavađenih sveštenika i episkopa, pri čemu se ne isključuje ni odgovornost pojedinih vladika zbog prethodnih poteza.

Eparhije u SAD u središte pažnje Patrijaršije došle su posle prošlogodišnjih poteza iza kojih stoje trojica episkopa - Maksim, Irinej (Dobrijević) i Longin - da ograniče delovanje SPC na prostor SAD i, kako se tvrdi, bez blagoslova Patrijaršije, proglase svoj ustav.

Sporni Ustav SPC biće povučen, tvrdi protojerej-stavrofor Srboljub Miletić za "Sputnjik":

- Po izjavama i obećanju svih strana možemo gotovo sa sigurnošću reći da je ta stvar završena. Patrijarh Irinej je sa njima već bio u komunikaciji pre dolaska u SAD. Episkop Longin, kada je video da je to izazvalo veoma negativne reakcije u širem krugu, kako među vernim narodom, tako i među episkopima, rekao je da će biti protiv toga. On je to prvi odlučio, a za njim su i episkopi u Americi Irinej i Maksim odlučili da odustanu od tog ustava.

Ovaj slučaj, međutim, otkrio je i da u Americi bukti tihi rat između pojedinih episkopa, sveštenika i dela vernika. Trojicu vladika optužuju i da su prekinula pravni subjektivitet SPC u SAD i pod znak pitanja dovela svojinu nad crkvenom imovinom. O tome svedoči i nedavno saopštenje vladika kanadskog Mitrofana i južnoameričkog Kirila, koji su se ogradili od niza postupaka američkih vladika.





Tim povodom oglasili su se Centralni crkveni savet i Eparhijski savet SPC u Americi koji poručuju da su eparhije u SAD i njeni episkopi nepokolebljivo i nerazdeljivo sjedinjeni i sastavni su deo Srpske crkve. Vladike iz SAD u obraćanju "Novostima", preko portala "Serbijan tajms", poručuju da je sve njihove postupke odobrila Patrijaršija. Oni tvrde i da je Ustav SPC za SAD donet po odluci Sabora održanog u Beogradu maja 2018.

Episkopi iz SAD objašnjavaju da su izvršili zadatak razvijanja svetovno-sekularnog legalnog modela samo za eparhijske nekretnine (manastire, episkopske rezidencije i slično) u SAD.





CENTRALNI crkveni savet i Eparhijski savet SPC u Americi našem listu preporučuju da se "posvetimo akutnim problemima u Srbiji". Redakcija "Novosti" od svog osnivanja drži se načela da izveštava o svim događajima značajnim za naš narod bez razlike da li je reč o matici ili inostranstvu. Praćenje situacije u Srpskoj crkvi na tlu SAD sastavni je deo našeg posla. Što se crkvenih problema u Americi tiče, nadamo se da će biti rešeni na najbolji način, u duhu sloge i jedinstva našeg naroda i njegove Crkve.