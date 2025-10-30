TEHNIKA VELIKE LAŽI: Ekstremizam ne sme u institucije

PROBLEM je, ali nije suštinski, kada ekstremista piše pamflete u kojima širi versku, rasnu i nacionalnu mržnju, negira vrednosti parlamentarizma i poziva na nasilje. Takvi obično nisu kvalifikovani za "heroje ulice" i prosipanje krvi i nemoćni su, osim ako ne dođu na pozicije društvene moći i autoriteta.

Primer je hromi dr Jozef Gebels, filozof i literata koga su odbili na regrutaciji za Veliki rat. On je, frustriran, tavorio dok mu rasistička Nacionalsocijalistička partija iza koje je stajala nemačka vojna obaveštajna služba, nije omogućila da iskaže talente stvarajući "tehniku velike laži" u masovnoj propagandi. Nemačka država je napravila truli kompromis sa nacistima, dr Gebels se peo na lestvici društvene moći, postao je Hitlerov ministar i vešto sročenim pričama pokrenuo milione mladih ljudi da odmarširaju u rat i smrt.

Istorija uči da je ekstremista uvek bilo i biće, ali da ne mogu da naprave veliko zlo dok ne uđu u državni sistem. Dakle, uvredljivo je, ali nije suštinski bitno, to što sociolog Aleksej Kišjuhas sa pozicije levog ekstremizma godinama u kolumnama i intervjuima srpsko društvo kvalifikuje kao najprimitivnije, vređa ne samo SPC već i Svetosavlje kao pojam, insinuira da su Srbi zločinci jer poseduju rudimentarni vampirizam, tvrdi da u NDH nije bilo genocida nad srpskim narodom, zahteva da se u udžbenike osnovnih škola uvrsti propaganda homoseksualizma...

Ekstremističkih priča svih usmerenja u medijima ima mnogo, ali javnost ima izbor da li će ih čitati ili neće. Problem je ako ste primorani da takve stavove morate da slušate i prihvatate kao istinu u školi ili fakultetu. Dr Kišjuhas se na društvenim mrežama pohvalio 28. oktobra da je postao redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu čime je promovisan u vrhunski autoritet znanja, pa su posledično i sve njegove zlonamerne kvalifikacije Srbije i Srba i pozivi na revoluciju dobili legitimitet. Neki smatraju da ga je sistem davanjem statusa akademske moći korumpirao da bi "spustio loptu", ali istorija nas uči da takvi paktovi ne donose ništa dobro.