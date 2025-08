NEĆE MOĆI: Stokholmski sindrom

ZAŠTO dolazak Grete Tunberg u Beograd i njena podrška studentsko-blokaderskom pokretu nije nikakvo čudo, nego sasvim očekivana simbioza dva projekta iz iste kuhinje, sa istim principima i karakteristikama i sa istim ciljem

KADA deca vode odrasle, ne radi se više o moralu nego o kolektivnoj infantilizaciji - izjavio je 2020. na televiziji ARD nemački filozof i teoretičar kulture Peter Sloterdijk, vrlo precizno i promišljeno opisujući fenomen švedske aktivistkinje Grete Tunberg, globalne, tj. globalističke ikone borbe protiv klimatskih promena, ali i protiv svakojakih (najčešće potpuno nespornih) nepravdi. Reklo bi se da je Sloterdijk ovim sasvim precizno i vrlo promišljeno opisao i situaciju u kojoj se Srbija nalazi već koliko, osam, devet meseci.

Zaista, kada pogledate genezu Tunbergove, njeno ponašanje, ulogu, poruke, način na koji vodi "borbu" i ostalo, umnogome se može prepoznati i matrica po kojoj funkcioniše naš prvobitno studentski, a sada jasno blokaderski pokret. Mlađana Greta je svoj aktivizam započela u 15. godini, odbijajući da ide u školu i protestujući ispred švedskog parlamenta, u cilju uticanja na predstojeće izbore i povinovanja svoje zemlje Pariskom sporazumu o klimi. Pozivala je vršnjake da joj se pridruže u bojkotu škole, tj. "Školskom štrajku za klimu", koji je podrazumevao da učenici petkom napuštaju nastavu i učestvuju u demonstracijama. Da li ovo zvuči kao nešto što se i kod nas dešavalo i dešava?

Institucionalno priznanje dobila je pozivom da učestvuje na Samitu UN o klimatskim promenama 2019. godine. Ona je odlučila da iz Evrope u Njujork otputuje na potpuno ekološki način - jedrilicom "Malicija II", koja ima nultu emisiju gasova štetnih po klimu. Vrlo simbolično, ali licemerno. Pored toga što ova jahta pripada Pjeru Kaziragiju, sinu princeze Karoline od Monaka, članu jedne od najbogatijih porodica na svetu, ukupan "ekološki otisak" ove akcije bio je mnogo veći nego da je Greta lepo sela na avion i otputovala u Njujork - članovi "Malicija tima" leteli su avionom do Njujorka da bi jedrilicu vratili nazad i pripremili čitavu logistiku u SAD. Ovde je pravljen čitav spektakl zarad marketinga, a ne zbog neke ekološke koristi. Skoro kao kada se trčalo i biciklalo do Brisela i Strazbura. Doduše, Greti je dozvoljeno da govori u Njujorku i izrekne ono svoje čuveno "kako se usuđujete", dok su naši biciklisti-trkači mogli samo s balkona da gledaju Stivena Bartulicu kako im drži lekcije o genocidnosti njihovih roditelja, naroda i države.

Kad smo već kod tog "kako se usuđujete", i to je lažno, jer onaj nastavak "ukrali ste moje snove i moje detinjstvo" nema nikakve veze sa Tunbergovom koja vodi život krajnje privilegovanog bića koje razmišlja o svetskim problemima sedeći u fotelji koja košta desetak hiljada evra. Još jedna sličnost s našim "ustanicima"? Taj njen govor obeležen je i manihejsko-mesijanskom crtom - dok je svet podeljen isključivo na dobre i zle, bez nijansiranja, ona i njeni su tu da spasu čovečanstvo. Autor knjige "Apokalipsa nikad", američki novinar i profesor Majkl Šelenberger je ovo iskritikovao rekavši da "Greta Tunberg nije naučnik. Ona je simbol straha. Njena poruka nije poziv na razum već alarmistički moralizam". Još jedna sličnost?

Kad smo već kod moralizma, Gretine kritike zaista karakteriše taj uzvišeni moralistički pristup koji je u svojoj suštini šupalj, uglavnom negativan, zasnovan na upozorenjima, ali bez nuđenja bilo kakvih konkretnih i primenjivih rešenja i alternativa. A moralizam bez strategije brzo postaje ili bezopasna buka ili koristan dekor - baš kao što je Greta postala dekor u Davosu, a studenti u Srbiji - predmet fraza u Evropskom parlamentu.

Kad smo već kod mesijanstva, u svetu koji gubi veru u klasične ideologije i religije, klimatski aktivizam prerasta u novu veru - sa svojim dogmama, tabuima i apostolima.

Greta je postala njen prorok: dete koje opominje svet, sa izrazom lica patetike i gneva, ali bez odgovornosti. "Ako ne postupite po mom zahtevu, vi ste krivi za kraj sveta", njena je konstantna poruka. To nije politika - to je eshatološka ucena. U njoj nema prostora za argumente, ni za različita mišljenja. Ili prihvataš njenu viziju ili si neprijatelj budućnosti. Slična je stvar i sa našim "studentima", koji su pretvoreni u božanstva, a slediti njihov kult je obaveza za svakog ko ne želi da bude prokažen danas, a jahan sutra.

Još jedna sličnost ova dva fenomena jeste pitanje "ko to sve finansira". Greta i njen tim (da, postoji tim) putuju, govore, organizuju skupove, proizvode medijski sadržaj, koordinišu proteste širom sveta. To zahteva novac, logistiku, ljude. Iako se formalno odriče sponzora, postoje veze sa fondovima i mrežama koje podržavaju klimatski aktivizam u skladu sa interesima određenih finansijskih centara moći - uključujući organizacije koje lobiraju za "zelenu tranziciju" iz koje sami profitiraju. To nije teorija zavere. To je realnost političke ekonomije. Nesporno je da iza studentsko-blokaderskog pokreta stoji veliki novac, a nejasno je baš čiji. Teorija zavere nije ni da nema besplatnog ručka, ni sušija na fakultetu i autobusa na putu.

Postoji, međutim, jedna bitna razlika. Greta je pajac elite upravo zato što je njen gnev dozirano uperen u svakoga i ni u koga. Ona optužuje "odrasle", "svetske lidere", "korporacije", ali bez imena i prezimena, bez političke analize, bez raskrinkavanja sistema. Ona je idealan kritičar za doba u kojem kritika ne sme da boli. Kako je to rekao Slavoj Žižek, "njeno prisustvo u Davosu nije dokaz hrabrosti elite već dokaz da je njen bes postao bezopasan". S druge strane, naši buntovnici jasno govore ko im je kriv, ali te krivce pažljivo biraju. To se vidi u slučaju najnovijih hapšenja povodom nadstrešnice, ali i u prvobitnim zahtevima gde se traži da se jednima sudi, a da se drugi oslobode. U oba slučaja, i Grete i blokadera, radi se o dobro kontrolisanoj kritici koja se, premda vizuelno buntovna, idealno uklapa u neoliberalnu agendu.