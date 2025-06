KOMENTAR: Za i protiv Mešine nagrade

NA ime i delo Meše Selimovića (1910-1982) "Večernje novosti" podsećaju već 37 godina.

Foto D. Milovanović

Od 1988. dodeljujemo nagradu za knjigu godine, koja slavi velikog srpskog pisca.

Sa idejom da takvo priznanje ponese ime Meše Selimovića, Ognjen Lakićević (1937-2005), predsednik Poslovnog udruženja izdavača i knjižara Jugoslavije i Dragan Bogutović, tadašnji urednik kulturne rubrike "Večernjih novosti" posetili su Darku Selimović.

Kada je čula za nameru da nagrada ponese ime njenog supruga, nije mogla da suzdrži emocije. Kroz suze je izrazila radost što će na ovaj način Mešinim imenom biti ovenčana svaka sledeća knjiga godine.

Nesporna imena ponela su ovo odličje. Takav je i Slobodan Jović kome je "Meša" uručen u sredu za zbirku poezije "Brza pošta". Ali, gledajući i čitajući izveštaje sa svečanosti, naših uvaženih kolega sa N1 i Foneta (čiji je tekst preneo "Danas"), stekli smo utisak da se ne mire što "Novosti" i dalje brižno neguju sećanje na pisca "Sjećanja", "Derviša i smrti", "Tvrđave"... Oni se, izgleda, zalažu da Srbija ne obeležava njegovo stvaralaštvo.

Ima ko će - u Tuzli od 2001. daju priznanje sa istim imenom.

N1 se naročito potrudio, kao tvrđava objektivnog izveštavanja. Uvideli su nelogičnost da je nagradu za knjigu godine Joviću uručio urednik kulturne rubrike "Novosti". Zaista čudno. Otkud resor kulture da se bavi literaturom?

Foto: N. Skenderija

Došli su sa pitanjem zašto glavni urednik Milorad Vučelić nije bio prisutan.

Došli su sa naredbom da ocrne Vučelu i "Novosti". To što u televizijskom prilogu nisu pomenuli ime dobitnika "Meše", niti naslov njegove zbirke, nema veze. Zadatak je bio da se gledaocima ovog medija pokaže kako su "Novosti" nedostojne "Meše".

Došli su sa podatkom da smo u Veliki žiri zvali oko 200 kritičara, a da se odazvalo samo 45. Badava to što smo im pre uključenja kamere rekli da je pozvano 60 kritičara, da se odazvalo 45 i da je u pitanju velika većina koja podržava našu akciju. Prilogu su dali naslov: "Da li je bojkot uspeo", a znali su i dan ranije da nije, jer je sve organizovano kako treba i u znaku slavljenja Selimovićevog dela.

Došli su sa "saznanjem" da Mešina porodica ne podržava "Novosti" i naše učešće, a prečuli su izjavu osnivača nagrade i dugogodišnjeg našeg novinara Dragana Bogutovića, da se lično čuo sa Mešinom ćerkom Mašom koja mu je rekla da porodica i dalje podržava kulturnu misiju "Novosti".

Foto N. Skenderija Laureat Slobodan Jović sa priznanjem "Novosti

Svečani događaj upriličili smo na Kosančićevom vencu, na mestu nekadašnje Narodne biblioteke Srbije koju su Nemci uništili 1941. (postavljeno je i pitanje zašto baš na toj lokaciji). Te nemačke zločine nisu N1 i "Danas" pominjali, a jeste dobitnik rekavši da to "mjesto nije rupa, ni ruševina, već hram u kome se zbiva vaskrsnuće riječi". Razumemo, nije bilo mesta. A i Nemci bi im zamerili. Možda i Francuzi. Pomenuo je laureat bombardovanje, rekavši da je to bio pucanj u srpsko pamćenje. I, kao što primetiše neki gosti, čudno da pomenuti mediji ne napisaše da je nagrađeni Jović pesnik iz Republike Srpske. Neozbiljno gospodo, rekosmo im, niste li čuli za nemačko-francuski "non pejper" o RS?