VUČIĆ U PREPUNOJ HALI U PROKUPLJU: Narode, boriću se za vas dok sam živ - Da ih pobedimo ubedljivije nego ikada (FOTO/VIDEO)

LISTA „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“ održala je predizborni skup u Prokuplju.

Foto M. Š.

Na skupu je govorio i Aleksandar Vučić.

Predizborni skup održao se u Prokuplju, u Sportskoj hali „dr Zoran Đinđić“ sa početkom u 17 časova.

Obraćanje Aleksandra Vučića

Velikim ovacijama je Vučić podžravljen dok je izlazio za govornicu.

- Hvala Prokuplju, hvala Toplici na veličanstvenom dočeku. Kada sam postao ministar odbrane prvi dani tog neuvek lakog posla obeležile su tragedije koje su pogodile dve porodice u Toplici. Tada sam video šta je junačka RToplica, stradali su momci na razminiravanju terena. Sebi nisam mogao da dođem. Sta da kažem suprugama, majkama koje su izgubile decu, a Toplica je uvek bila prva na braniku otadžbine.

Foto: Printskrin Vesti

- Hvala što ste se uvek žrtvovali nesebično za otadžbinu. Pre nego što sam stigao u ovu halu, u kojoj ćemo isto morati da menjamo i svlačionice i toalete. Obišao sam zdravstven icentar u izgradnji, ioako sam mislio da je to Skadar na Bojani i da će to potrajati, biće najlepša bolnica, modernija od KC Niš i KC Beograd i to želim da svi znate ovde u Toplici. Za nekoliko meseci već ćete moći ćete da računate da u zravstcvenom centru lečite vaše bližnje, sa najmodernijom opremom.

- Ne možemo da dozvolimo da porkuplje nema magnetnu rezonancu. Pogledao sam prosečnu platu 2012 i kakva je danas. Neću da govorim da je to napredak više od 100 posto, jer to nije dovoljno imajući u vidu da je bila inflacija. Nije ni blizu dovoljno. Zato vam obećavam da će do kraja 2027. u celoj Srbiji prosečna plata biti 1.400 evra, a u Toplici 1.0000 evra. Obećavam našim penzionerima da će prosečna pentija biti 650 evra. Vi znate da kada kažem da stiže 20 000 dinara, da sep late povećavaju za 10, penzije 14 posto, znate da uvek govorim istinu i da će tako biti.

Foto M. Š.

- Važno nam je da nastavimo rast. Obnovićemo dve škole ovde u Prokuplju. Smejali su mi se kad sam dovodio Jugoimport SDPR, a danas tu radi 460 ljudi. Samo ću reći da im povećaju te plate.

- Ne stignete milion stvari da uradite, nemoguće je. Ali ponosan sam na rezultate. Ono štomi je smetalo, nismo imali doovljno sluha da čujemo neke obične ljude.

- Ljudi misle da su izbori nevažna stvar. Država je suvišne ozbiljna stvar da bi neodogovorni ljudi mogli njome da upravljaju. Naš posao je da vodimo zemlju krivudavim, teškim putem, ali da nikada ne bude ugrožena. Da sačuvamo mir, ali i da sačuvamo našu otadžbinu.

- Jeste li primetili kako se junače ovi sa leva i sa desna? Zašto nikada nisu dali nijednoj ulici ime junaka sa Košara, nego je to čekalo nas? Što im je glavna stvar koliko će Srba da izruče Haškom tribunali? Kako to da ja nisam nikoga isporučio? Zato što mi je sloboda i slobodarski pristup i slobodno vođenje politike suština onoga što radimo. To je ono što oni nikada neće moći da mi oduzmu.

- Moja reč znači, naša reč znači. Uvek ćemo voditi računa o interesima Srbija, Srbija je naša jedina otadžbina, drugu nemamo. Ko su ti ljudi koji hoće da upravljaju Srbijom? Šta ste čuli u kampanji, jeste li čuli neki plan ili program?

- Oni su od Srbina uspeli da naprave Francuza Miloša Jovanovića, a mi od Francuza Srbina - Arno Gujona.

Foto M. Š.

- Imate li ljudi vi neku politiku, znate li šta ćete da gradite, kako ćete da povećate plate i penzije, znate li nešto da kažete? Ja vam kažem, ne znaju ništa!

Skupili oni ozbiljne ljude - Jovanović, Obradović, G17 Aleksić... Pitaju prvog oko KiM, a on kaže: "Nismo se zbog toga skupili nego da srušimo Vučića". Valjda je Aleksandar Vučić drugo ime za Peć, Kosovsku Mitrovicu... Onda pitaju Obradovića, Čačanina koji bi pod stare dane da postane Beograđanin, oko KiM, a on bi da "sobali Aleksandra Vučića". Onda i Jeremić... A kad su ih pitali za sankcije Rusiji, oni "kopi - pejst" - da sruše Vučića".

- Nedostaje nam dosta toga da uradimo u infrastrukturnom smislu, mnogo ulica i puteva. Mnogo smo ih uradili, a mnogo je ostalo da završimo. Mnogo je važno da dovedemo velikog investitora u Prokuplje.

- Mnogo neistina ćete čuti do kraja kampanje. Pretili su svim ljudima koji su podžali listu, maltretirali ih po ceo dan. Pametni su tako što nikada uspešni nisu bili, jedva osnovne i srednje škole završavali, ali su tu da svima drže pridike. Oni su odlučili da su oni elita, a za mene te vi narode elita. Boriću se za vas dok sam živ!

Foto M. Š.

- Sve možete da slomite, ali slobodarski duh u čoveku ne možete. Razmislite zašto mene toliko mrze.

- Videli ste Sergeja Trifunovića, glumca o kome nemam najbolje mišljenje, ali kaže: 'Naš poslednji susret kad smo išli u američku ambasadu. Tepić, Aleksić, Obradović... Nije važno šta su radili tamo. Važno je šta im je rekao Metju Palmer, a citiram Trifunovića: "Momci dobrodošli, kako možemo da vam pomognemo?"

- Zašto im pomažu i zašto im smeta Vučić. Nastaviću da smetam svakome ko bi da sruši slobodnu i slobodarsku Srbiju.

- Hvala vam narode na ovolikom poverenju. Ovde očekujem preko 60 posto u svakoj opštini. Hvala damama na velikoj podršci. Da ih pobedimo ubedljviije nego ikada u junačkoj Toplici. Živelo Porkuplje, živela Toplica, živela Srbija!

Obraćanje Arnoa Gujona

- Draga braćo i sestre, govori srpski da te ceo svet razume. Godinama unazada taj ceo svet nije mogao da me razume, jer srpski nisam znao, ali po povratku u Francusku želeo sam da učim srpski. Znate li zašto, jer sam hteo da raumem narod. Išao sam od knjižare do knjižare u rodnom Grenoblu, i rekao mi je bibliotekar da ima knjigu kojom može da mi pomogbne. Dao mi je knjigu na srpskom, koja se zvala Naučite srpski, bez muke.

Foto: Novosti

- Čitao sam, pisao sam, govorio sam, i na kraju naučio srpski jezik. Naučio sam jednu veliku lekciju - ništa nije bez muke. Zato sam odlučio da se angažujem. Jedino uz trud možemo postići rezultate, a onda postavljamo nove ciljeve. Postigli smo puno toga prethodnih 11 godina, iako sam samo dva meseca u stranci. A zajedno ćemo postaviti nove ciljeve.

- Kada glasamo ne biramo samo vladu, mi biramo budućnost, pravac. Biramo ljude koji će pretvoriti naše ideje u dela. Protiv nas svi su se ujedinili. Svi najavili da će posle izbora napraviti nekakvu koalciiju, tehničku vladu kako govore. Ne znam šta tzo znači, ali znam da bi to bio tehnički nokaut, da vas udaraju sa leve i desne strane, kao u boksu. Nema izmicanja, morate i vi onda u borbu. Istinom protiv njihovih laži i prevara, da ih razobličimo. Ako pobede slučajno 17. decmebra, 18. će priznati nezavisnost Kosova, a 19. će uvesti sankcije Rusiji. Da li je to ono što želimo?

Foto: Novosti

- Kriju se iza jednog logoa, nema ih nigde na bilbordima, ne vidimo njihova lica, zato što hoće time što se kriju da uzmu našu Srbiju, a mi je ne damo. Želimo Srbiju koja se razvija ekonomski i demografski, želim oda se ljudi vraćaju u Srbiju, koja poštuje svoju prošlost i gleda u budućnost.

- Od kada sam postao građanin ove države, glasam na svakim izborima. Uveren sam da svaki moj glas znači i svaki vaš glas vredi više od tajkuna koji ćžele da kupe našu dušu i da izdaju Srbiju. Zato 17. decmebra treba da glasamo za naču decu, za naše Kosovo, našu nezavisnu politiku, za naše slobodarske ideje, za listu broj 1 „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“.

Obraćanje lekara Aleksandra Radivojevića

- U Nišu sam završio Medicinski fakultet iako sam mogao da idem u inostranstvo. Sad sam na drugoj godini doktorskih studija. Hiljade nas je ostvarilo san da ostane u svojoj zemlji. Privilegija je raditi u najsavremenijoj medicinskoj ustanovi u regionu".

Foto: Novosti

- Država je ispunila obećanja, svi zdravstveni radnici koji su se angažovali u toku kovid pandemije dobili su posao, a i plate nikad nisu bile veće. Sve to uz lično zalaganje predsednika Vučića. Za nama je 11 godina uspeha i stabilnosti. Danas mladi odrastaju u boljoj Srbiji nego onoj od pre 10 i više godina".

Vučić stigao u Sportsku halu, dočekan ogromnim aplauzom i ovacijama

Foto: D. Zečević

Obraćanje doktorke Jelene Marković, prve na listi "Prokuplje ne sme da stane"

- Velika mi je čast što danas mogu da vam poželim dobrodošlicu u naše predivno Prokuplje i našu junačku Toplicu. Svi prisutni ljudi znaju kakva je situacija bila, dok SNS nije došla na vlast. Zatekli smo katance na fabrikama, ogroman dug u opštinskoj kasi.

- Zato smo morali da krenemo od 0 da bismo došli do ovoga što danas imamo. Kapitalni projekti su ono što je vidljivo, rekonstrukcija i izgradnja vrtića, škola, moderni zdravstveni centar. Neizmerno smo zahvalni predsedniku Vučiću i našem poslaniku Darku Laketiću zato što je Prokuplje danas jedan moderan i lep grad za život. Prokuplje ne sme da stane, Srbija ne sme da stane.

Izvedena himna Republike Srbije

Hala ispunjena do poslednjeg mesta

Pre samog početka mitinga Sportska hala je već puna, a ljudi i dalje pristižu. Kako javlja naš reporter sa lica mesta, prisutno je više hiljada ljudi. Tu su i general Lazarević, savetnik za bebzbednost Milorad Veljović, kao i muzičar Đorđe David.

Foto: Printskrin Vesti

Foto: Printskrin Vesti

Foto: Printskrin Vesti

Foto: Printskrin Vesti

Foto: Printskrin Vesti