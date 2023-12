"HALA DA SE URADI, BOLNICA DA SE REKONSTRUIŠE" Vučić u razgovoru sa Gašićem - Saglasan sam, to je preko potrebno

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se na predizbornom skupu u Kruševcu gde se osvrnuo izgradnju auto-puteva širom Srbije.

Foto Tanjug

- Kada sam se provozao, otišao sam u Manastir Đunis. I slučajno u razgovoru sa vladikom Arsenijem, bude tu Bata Gašić. A sve priča kao da ja ne čujem, a namerno govori da bih sve čuo. Kaže Bata svešteniku, "al nije nam se dalo, uvek bili u Kruševcu oni koji nisu Rasinci". Ali ima priča svoj nastavak. A zato nam nije urađeno. A ja ga pitam šta Bato nije to urađeno. On kaže "i hala da se uradi i bolnica da se rekonstruiše". Ja kažem da sam saglasan, mislim da hala mora da se modernizuje, bolnica je preko potrebna to je preko 40 miliona evra. Pitao sam , imaš li još nešto posle toga, možeš li se setiti još nečega".